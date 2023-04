Il Sindaco di Corato incontra il Presidente degli imprenditori italo-cinese

Venerdì, 31 marzo 2023, il Sindaco di Corato Corrado De Benedittis ha incontrato il Presidente dell'Associazione imprenditori italo-cinese Xudong Xu.L'incontro è stato concordato per il tramite di Daniele De Robertis, imprenditore coratino responsabile dei rapporti con i Paesi asiatici.Xudong Xu è stato accompagnato da Giuseppe Serino consulente dell'Associazione imprenditori italo-cinese.«È stato un incontro molto cordiale di cui ringrazio Daniele De Robertis. - dichiara il Sindaco De Benedittis - Sono molte le prospettive che possono aprirsi sia sul versante dello scambio culturale e dell'amicizia tra Corato e le città asiatiche, sia sul versante commerciale e imprenditoriale.Coinvolgerò, pertanto, la Consulta per le attività produttive e l'Associazione Imprenditori di Corato, per un opportuno confronto. Vorrei che il prossimo appuntamento veda il coinvolgimento di reciproche delegazioni, politico/imprenditoriali, coratina e cinese.Corato è vista come città interessate per la tipicità delle sue produzioni.Vanno quindi colte prospettive di espansione nei mercati esteri e allo stesso tempo è importante diventare attrattivi per nuovi investimenti, qui a Corato, che possano favorire occupazione e crescita economica».L'incontro si è concluso con un reciproco scambio di doni.