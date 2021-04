Social Video 1 ora e oltre Il Venerdì Santo. Fede, emozioni e devozione in un documentario

Raccontare i Santi Misteri dalla prospettiva di chi vive la fede e la devozione, di chi porta con sé i simboli di un momento importantissimo per la vita cristiana, segno di amore, commozione, pietà.È ciò che il giornalista Giuseppe Di Bisceglie e la fotografa e videomaker Elisa Arbore hanno provato a fare nell'estratto del documentario che proponiamo. Per il secondo anno consecutivo i riti delle processioni non si svolgeranno a causa della pandemia ancora in corso. Ma la fede è più fervida che mai.Per questo, raccogliendo tutto il materiale a disposizione degli ultimi anni, gli autori hanno dato vita ad un racconto suggestivo ed emozionante affidando alla voce di chi da decenni si prodiga per le processioni la declinazione dei sentimenti che animano questo giorno.La voce narrante di Franco Tempesta scandisce i brani delle Scritture raccontati dalle meravigliose immagini di Elisa Arbore. Il lavoro giornalistico di Giuseppe Di Bisceglie fa in modo che il racconto di esperienze ed emozioni non disperda il valore spirituale ed umano di azioni che sono ben altro che simboli.Perché ogni esperienza, benché percorra gli stessi passi, è unica ed inimitabile."Quello che proponiamo è un estratto di un lavoro di ricerca più complesso che non può prescindere anche da aspetti teologici e scientifici. I limiti della pandemia hanno reso più lunghi i tempi di completamento del lavoro che, tuttavia, sarà arricchito di altri contributi autorevoli e qualificati" spiega Giuseppe Di Bisceglie."Ringraziamo chi con la propria testimonianza ha consentito la realizzazione di questa parte di documentario che auspichiamo possa essere fruito anche in altri paesi del mondo. Ci stiamo impegnando affinché questo accada" continuano gli autori.Il documentario è stato realizzato in forma del tutto gratuita.​CoratoViva lo condivide con i suoi lettori, con l'auspicio che le emozioni, la fede e la devozione possano farsi spazio nel cuore e nella mente di chi lo guarderà.