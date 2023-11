In Sala Consiliare un incontro per sensibilizzare i cittadini alla tematica della violenza sulle donne

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata in Italia con la l.n. 77/2013, definisce la violenza nei confronti delle donne come una violazione dei diritti umani.Partendo da questo assunto fondamentale l'Ambito Territoriale delle Città di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza maschile nei confronti delle donne, invita la cittadinanza a partecipare ad un incontro di riflessione che si terrà il giorno 23 novembre 2023, dalle ore 10.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Corato.L'obiettivo è quello di condividere con la cittadinanza e gli operatori istituzionali e non, un momento di confronto sulle buone prassi e sulle criticità del territorio in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Durante l'incontro si avrà inoltre modo di approfondire i dati relativi al fenomeno in oggetto, con particolare attenzione al territorio dell'Ambito, e di presentare il piano di lavoro dei prossimi mesi.Tale iniziativa di è promossa in stretta sinergia con il CAV convenzionato, Osservatorio Giulia e Rossella: Centro Antiviolenza ETS in partenership con il CAV Pandora e Riscoprirsi."Iniziativa resasi ancor più indispensabile visti gli ultimi fatti di cronaca che hanno visto vittima Giulia Cecchettin, ossia la 105esima vittima di femminicidio", cosi ha dichiarato la Presidente dell'Osservatorio Giulia e Rossella: Centro Antiviolenza ETS.I Sindaci dei Comuni di Corato, Corrado Nicola De Benedittis, di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, e di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, unitariamente ai tre Assessori alle Politiche Sociali Felice Addario, Domenico Curci e Daniela Zappatore, esprimono apprezzamento per il lavoro quotidiano che la Rete Antiviolenza sta mettendo in campo nel territorio, e invitano i cittadini e le organizzazioni interessate al tema a partecipare all'incontro.