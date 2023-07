Nigeriano residente a Corato arrestato per violenza sessuale

L'avrebbe prima inseguita dalla stazione, verso via Capruzzi, poi bloccata in uno stabile su via Amendola, a Bari, per palpeggiarla. Solo le urla della donna e qualche pugno sul petto, hanno messo in fuga l'aggressore, evitando conseguenze peggiori.Per questo gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un 28enne di origine nigeriana, ritenuto responsabile di violenza sessuale e già noto per reati analoghi avvenuti nel 2016 e 2020. Secondo quanto ricostruito, anche grazie alla visione delle telecamere cittadine, il presunto aggressore, ad aprile scorso, dopo aver individuato la sua giovane vittima tra le vie del centro cittadino, in pieno giorno, l'avrebbe pedinata fino nell'androne del palazzo, palpeggiandola sui glutei e sulla schiena.I poliziotti sono riusciti ad individuare il 28enne, residente a Corato, grazie alle immagini di videosorveglianza e anche attraverso la descrizione della vittima: in fase di perquisizione domiciliare, infatti, gli agenti hanno sequestrato i capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati il giorno della violenza sessuale.Il 28enne è stato portato in carcere.