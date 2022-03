Impennata di positivi ricoverati, 51 in più nelle ultime ore in Puglia

Il totale di casi positivi registrati nelle singole Province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

L'aggiornamento quotidiano sul numero dei negativizzati e dei deceduti in Puglia

Gli attualmente positivi, la percentuale dei ricoverati e il numero di pazienti in terapia intensiva in Puglia

I dati relativi alle ultime 24 ore

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato alle ore 13 di martedì 22 marzo 2022. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 9391623 test, dai quali sono emersi complessivamente 851832 casi di positività.276592 Area Metropolitana di Bari164457 Provincia di Lecce130208 Provincia di Foggia112696 Provincia di Taranto80906 Provincia Bat78062 Provincia di Brindisi6137 residenti fuori regione2774 provincia di residenza non nota736005 pazienti si sono negativizzati mentre il bilancio dei decessi è salito a 7875.Le persone attualmente positive in Puglia sono quindi 107952 di cui 652 ricoverati in ospedale (51 in più rispetto a ieri), compresi i 32 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (6 in più rispetto a ieri).L'incidenza dei posti letto occupati in terapia intensiva Covid rispetto al totale dei positivi ricoverati è del 4.90%.I test registrati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 56169, dei quali 12007 (pari al 21.37%) hanno avuto riscontro positivo.Il dettaglio per provincia:​3669 Area Metropolitana di Bari3339 Provincia di Lecce1534 Provincia di Foggia1403 Provincia di Taranto1073 Provincia di Brindisi843 Provincia Bat95 casi di residenti fuori regione52 casi di provincia in via di definizioneIl computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è quindi salito a 7875.