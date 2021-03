Imprese in ginocchio, le partite iva chiedono incontro con il sindaco

L'Associazione Partite Iva Corato Connect, per il tramite del proprio associato Avvocato Pieraldo Capogna, ha chiesto con urgenza al Sindaco del Comune di Corato, All'Assessore al Bilancio e All'Assessore allo Sviluppo Economico un incontro per discutere della grave crisi che stanno attraversando le imprese coratine a causa della pandemia Covid-19.L'Associazione conta 72 iscritti, tutti rappresentanti di imprese e partite iva della Città di Corato, che rappresentano una fetta del tessuto economico cittadino."Gli associati, con l'avanzare a tratti inarrestabile della pandemia per Covid-19, stanno attraversando una gravissima e senza precedenti crisi economica, finanziaria e sociale.Tale crisi, ha immediatamente, violentemente ed irrimediabilmente acuito le diseguaglianze, ha reso più fragili i soggetti deboli, ha aumentato in modo esponenziale il numero dei poveri.Le misure pubbliche sin ora adottate sono state totalmente insufficienti a consentire una vita "dignitosa" alle imprese associate ed alle loro famiglie.Fatta tale premessa, gli associati richiedono al Sindaco, per il tramite dell'Avvocato Pieraldo Capogna, un incontro al fine di poter congiuntamente individuare misure concrete da attualizzare nell'immediato da parte del Comune di Corato (l'ente più vicino agli associati)" scrivono in una nota.