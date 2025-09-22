Biciclettata
Biciclettata
Attualità

“In Bici tra Parco e Città”, Corato promuove la mobilità sostenibile

L'iniziativa mira a rendere più funzionali le velostazioni già presenti

Corato - lunedì 22 settembre 2025 10.24 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato, insieme al Comune di Ruvo di Puglia e ai partner di progetto Vivarch APS, VisitMessapia APS, Centro Studi e Didattica Ambientale Terrae APS e Murgia a Pedali ETS, presenta "In Bici tra Parco e Città", una nuova iniziativa dedicata alla valorizzazione dell'uso della bicicletta nel nostro territorio e nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Il progetto è finanziato con i fondi dell'Avviso "Bici in Comune", promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e salute S.p.A. e ANCI.

"In Bici tra Parco e Città" si inserisce in continuità con le azioni avviate sviluppate negli scorsi anni e mira a completare e rendere più funzionali le velostazioni già presenti, promuovendo e rafforzando i servizi per ciclisti e cittadini.

La Settimana Europea della Mobilità (16–22 settembre) è il momento ideale per promuovere scelte di mobilità sostenibile e sperimentare l'uso quotidiano della bicicletta.

Nei prossimi mesi sono previsti incentivi, attività e sorprese dedicate a chi sceglierà di muoversi sulle due ruote, con l'obiettivo di avvicinare sempre più persone a una mobilità attiva e rispettosa dell'ambiente, creando un ponte ideale tra città e parco.
  • bicicletta
  • mobilità sostenibile
