In bici tra Parco e Città. Foto Anna Lops
“In bici tra Parco e Città”: il nuovo progetto di mobilità sostenibile

Previsto il potenziamento delle velostazioni già presenti

Corato - mercoledì 8 ottobre 2025 16.40
La presentazione ufficiale del progetto "In bici tra Parco e Città", promosso dal Ministero dello Sport, Sport e Salute e ANCI, è avvenuta questa mattina, presso la sala verde del Palazzo di Città di Corato. Presenti il Sindaco De Benedittis, l'assessore Antonella Varesano di Corato, l'assessore all'ambiente e al territorio del Comune di Ruvo Antonio Mazzone, il coordinatore regionale di Sport e Salute Luca Belasco e i rappresentanti dei partner del progetto: Mimmo Lorusso per "VivArch", Mauro Quarto per "Visit Messapia", Giuseppe Nocella per "Murgia a Pedali" e Nico Capogna per "Pin Bike".

L'iniziativa nasce con l'idea di creare una rete solida di partner istituzionali e associativi al fine di coniugare innovazione tecnologica, sostegno al commercio di prossimità, valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, miglioramento delle velostazioni e dei circuiti cicloturistici.

Obiettivi principali sono la valorizzazione della velostazione con servizi e strumenti tecnologici, sicuri e accessibili e il rafforzamento del legame tra le città e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Di qui la costruzione di una comunità coesa e partecipe che possa riconoscersi in un percorso di crescita comune.

La bici è il simbolo di questo progetto: non solo alternativa ecologica all'automobile, ma fondamento per un ecosistema in cui la mobilità sostenibile diventi motore di sviluppo economico e culturale. Continuando sulla scia di politiche avviate già nel territorio di Corato e in quello di Ruvo, il progetto risulta funzionale anche in termini di turismo: le due città, con alle spalle storie e culture di grande rilievo, accoglieranno un turismo lento e un sostegno maggiore all'economia locale.
Elemento di novità è il sistema di gaming urbano: grazie a un servizio tecnologico certificato, sarà possibile tracciare i percorsi effettuati, accumulare punti e trasformarli in voucher digitali utilizzabili presso le attività commerciali del territorio.

Inoltre, è prevista la mappatura e la digitalizzazione di percorsi cicloturistici e punti di interesse culturale e naturalistico, affinché ogni cittadino possa costruire il proprio itinerario su misura.

Ultimo step riguarda l'organizzazione di eventi cicloturistici, in quanto occasioni di sperimentazione degli itinerari di restituzione alla comunità dei risultati raggiunti.

«È necessario creare delle sinergie, abbandonare i vecchi individualismi e capire che bisogna unire le forze per provare a iniziare dei cambiamenti», ha affermato il Sindaco De Benedittis durante la conferenza.

Sono previsti quattro grandi appuntamenti nell'arco di due anni per favorire e perfezionare gli itinerari cicloturistici, promuovere la mobilità sostenibile, facilitare la diffusione del cicloturismo, valorizzare la ricchezza culturale e attivare il gaming sui Comuni di Corato e Ruvo di Puglia.
