In Gamba. Foto Anna Lops
“In Gamba”: Verso una mobilità sostenibile a Corato

Il progetto vede la partecipazione dei comuni di Molfetta, Corato, Ruvo e Terlizzi

Corato - mercoledì 28 gennaio 2026 15.20
All'interno di un più ampio progetto sulla mobilità sostenibile, oggi 28 gennaio è stato presentato il progetto ministeriale intercomunale "In Gamba" per il miglioramento dell'accessibilità e mobilità sostenibile.

Obiettivo del progetto è quello di disincentivare l'uso dei veicoli a motore, in favore di mezzi naturali come la bicicletta o le gambe. In un centro urbano come quello di Corato, l'assenza di rilievi sensibili e la forma circolare della pianta favoriscono la pedalata e la passeggiata come mezzi primari di trasporto.

È su questi presupposti che "In Gamba" prende forma. I due progetti guida "Pedibus" e "We Bike" si orientano verso questa direzione.

Presentato dall'architetto Beppe Dell'Aquila, il progetto "Pedibus" è rivolto ai più piccoli, nello specifico agli alunni delle scuole primarie di Corato, e prevede la costituzione di un bus per permettere ai bambini di raggiungere le proprie scuole insieme e in sicurezza, sotto la costante supervisione degli adulti. Particolarità di questo autobus sarà il motore: i piedi dei piccoli che cammineranno verso le diverse fermate fino a giungere alla "piazza scolastica", uno spazio adatto ai più piccoli dove sostare, chiacchierare e giocare prima dell'entrata o all'uscita in aula. Il programma mira alla promozione di una vita attiva e sicura, alla creazione di legami, alla conoscenza della città e a una responsabilità nei confronti degli altri.
"We Bike", presentato dalla project manager di "Pin Bike" Annarita Leserri, è aperto all'intera cittadinanza. La bicicletta diventa il fulcro di un'iniziativa di cambiamento sociale: più si pedala e più si accumulano punti da spendere nei negozi convenzionati. Con un kit gratuito, composto da un hardware bluetooth da installare sulla propria bicicletta, e l'iscrizione all'app "Pin Bike", si avrà la possibilità di ricevere delle premialità economiche in base al numero dei km percorsi. Obiettivo del progetto è un cambiamento sociale, grazie alla riscoperta della città e alla coesione di ciclisti e attività commerciali.

"In Gamba" continua il lavoro di sostenibilità e, nello specifico, di mobilità sostenibile, attraverso l'uso di alternative mobili naturali: non solo fondamentali per la promozione della propria salute, ma anche per la creazione di nuovi legami, amicizie e per una nuova idea di comunità.
