Mobilità sostenibile a Corato: due incontri su Pedibus e Piazze Scolastiche

Si svolgeranno il 18 e 19 febraio

Corato - martedì 17 febbraio 2026 11.31
Due gli appuntamenti che aprono ufficialmente IN GAMBA - il nuovo programma di mobilità sostenibile del Comune di Corato. Si parte con due incontri di progettazione partecipata in cui si discuterà del Pedibuse delle Piazze scolastiche.

Questi gli appuntamenti:
18 Febbraio
  • 15.30 - 19.30
Museo del Territorio - Corato
  • 15.30 - 15.45 registrazione partecipanti e saluti
  • 15:45 - 17.00 prima sessione di lavoro ai tavoli
  • 17.00 - 17.15 coffee break
  • 17.15 - 18.30 seconda sessione di lavoro ai tavoli
  • 18.30 – 19.00 restituzione dei risultati e saluti finali
19 Febbraio
  • 15.00 - 18.00
Museo del Territorio - Corato
  • 15.00 - 15.15 registrazione partecipanti
  • 15:15 - 16.18 prima sessione di lavoro ai tavoli
  • 16.00 - 16.15 coffee break
  • 16.15 - 17.30 seconda sessione di lavoro ai tavoli
  • 17.30 – 18.00 restituzione dei risultati e saluti finali
Gli incontri sono aperti a Stakeholders, Associazioni cittadine e Docenti degli Istituti Comprensivi di Corato.

Massimo 2 partecipanti per ogni associazione/istituto. Confermare la propria presenza alla mail giorgiochiosso@arealsb.it

"IN GAMBA" rientra nell'intervento ministeriale intercomunale "Terra Maris: miglioramento dell'accessibilità e mobilità sostenibile", che coinvolge i Comuni di Molfetta, Corato, Ruvo e Terlizzi
  • mobilità sostenibile
