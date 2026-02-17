Attualità
Mobilità sostenibile a Corato: due incontri su Pedibus e Piazze Scolastiche
Si svolgeranno il 18 e 19 febraio
Corato - martedì 17 febbraio 2026 11.31
Due gli appuntamenti che aprono ufficialmente IN GAMBA - il nuovo programma di mobilità sostenibile del Comune di Corato. Si parte con due incontri di progettazione partecipata in cui si discuterà del Pedibuse delle Piazze scolastiche.
Questi gli appuntamenti:
18 Febbraio
Massimo 2 partecipanti per ogni associazione/istituto. Confermare la propria presenza alla mail giorgiochiosso@arealsb.it
"IN GAMBA" rientra nell'intervento ministeriale intercomunale "Terra Maris: miglioramento dell'accessibilità e mobilità sostenibile", che coinvolge i Comuni di Molfetta, Corato, Ruvo e Terlizzi
- 15.30 - 19.30
- 15.30 - 15.45 registrazione partecipanti e saluti
- 15:45 - 17.00 prima sessione di lavoro ai tavoli
- 17.00 - 17.15 coffee break
- 17.15 - 18.30 seconda sessione di lavoro ai tavoli
- 18.30 – 19.00 restituzione dei risultati e saluti finali
- 15.00 - 18.00
- 15.00 - 15.15 registrazione partecipanti
- 15:15 - 16.18 prima sessione di lavoro ai tavoli
- 16.00 - 16.15 coffee break
- 16.15 - 17.30 seconda sessione di lavoro ai tavoli
- 17.30 – 18.00 restituzione dei risultati e saluti finali
