In viaggio nella "Città eterna" per incontrare il Papa

"Il viaggio è un'esperienza che parte dalla testa per arrivare al cuore di chi si carica di un bagaglio fatto di sensazioni, percezioni, di curiosità, di emozioni che tingono l'animo. Il viaggio è un andare incontro all'altro per raccontare ciò che hai raccolto sulla tua strada. Il viaggio è sorridere con l'altro e di sorrisi nel nostro viaggio non sono mancati". Queste le prime impressioni degli alunni delle classi quinte, sezioni A ed E, della Scuola primaria Tattoli De Gasperi.Gli allievi con le maestre, con la Preside Maria Rosaria De Simone, e molti genitori, hanno vissuto questa esperienza da curiosi affamati di conoscere, curiosi di assaporare la bellezza, curiosi di gustare i centimetri di calpestio di un popolo che ha fatto la storia.Tuttavia quello che ha intenerito il cuore è stato lo stupore davanti alla magnificenza di San Pietro e l'attesa di vedere"Essere lì davanti alla grandiosità per ricalcare i passi di Giovanni Paolo II, motivo del nostro viaggio, non ha eguali. Le parole di Papa Francesco hanno aperto nuovi varchi nel cuore di ciascuno di noi..."siate lieti...", quante volte l'ha ripetuta questa frase! E nella letizia il cuore si è gonfiato quando quattro nostri alunni hanno avuto l'onore di salire sulla Papamobile con Sua Santità. Un pieno di emozioni irripetibili. E si torna a casa con le gambe pesanti, affaticate, ma col cuore alleggerito da zavorre che spesso non ti permettono di scoprire il bello che c'è intorno a noi! E di cose belle oggi ne abbiamo vissute"."Grazie alla Dirigenza che crede nelle buone e belle pratiche, grazie a tutti i genitori presenti che hanno creato quel cordone di protezione efficace e di fiducia sconfinata, a Gaia che ha raccontato di piccoli pezzetti di Roma, a Paola che si è aggiunta per condividere una esperienza formativa e a tutte noi "maestre" che non rinunciamo a dar nuova linfa anche con esperienze extrascolastiche... e su tutto sono risuonate le note magistralmente suonate da una musicista d'eccezione che ha intonato melodie soavi durante la Santa Messa. Alla prossima! verso la Città eterna"