La transizione digitale applicata al primo ciclo

Nell'ambito delle iniziative formative inerenti al PNRR DM66/23, il Tattoli De Gasperi accende i riflettori sulla formazione permanente del personale docente e della cittadinanza tutta, su temi di attualità, come l'AI, e la transizione digitale applicate alla didattica nel primo ciclo di istruzione.Per l'occasione si pregia della presenza di indigni relatori accademici del settore che contribuiranno a momenti formativi fondamentali per la crescita professionale e personale .Di seguito il prigramma:- WOMEN AND GIRLS IN SCIENCE Giovedì 13 febbraio 2025 Ore 16.00- 20.00Relatrice: Prof.ssa Giovanna CastellanoDipartimento di informatica Università degli studi di Bari Aldo MoroAutrice di numerose pubblicazioni scientifichePrevisto anche intervento della dott.ssa Lucrezia Laraspata, Dottoranda in Informatica e MatematicaTematica: LE DONNE E LE STEM, METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE, DIDATTICA DELL'INFORMATICAObiettivo del seminario è percorrere le tappe del successo femminile nel mondo scientifico e tecnologico nell'ottica del "DigitALL: innovazione e tecnologia per l'uguaglianza di genere"- INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA TRANSIZIONE DIGITALE Venerdì 21 Febbraio 2025 ore 16.00-20.00Relatore Prof. Gennaro VessioRicercatore Dipartimento di informatica Università degli studi di Bari A. MoroAutore di pubblicazioni scientifiche tra cui recentemente " Intelligenza artificiale per curiosi" Ed.DedaloTematica: METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE, DIDATTICA DELL'INFORMATICA, AI, MAKINGObiettivo del seminario è fornire suggerimenti operativi per sfruttare i vantaggi dell'Intelligenza Artificiale nella didattica- ADVANCED MATH IN CHILD'S PLAY Lunedì 10 marzo 2025 ore 16.00- 19.00(seguiranno in altre date altre 4 ore di formazione)Relatrice Prof. ssa Eleonora FaggianoDipartimento di Matematica Università degli studi di Bari A. MoroAutrice di numerose pubblicazioni scientificheTematica: METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE NELLA DIDATTICA DELLAMATEMATICA DEL PRIMO CICLOObiettivo del seminario è fornire strumenti, metodologie e suggerimenti operativi nella didattica della matematica applicate agli studenti del I ciclo.La cittadinanza tutta è invitata