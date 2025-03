Il progetto "Monitor 2023" approda al Tattoli De Gasperi

Parte il Laboratorio sul Monitoraggio Ambientale per le Classi 4° primaria e 1° della scuola secondaria di I grado De Gasperi, progetto frutto di una orgogliosa collaborazione tra l'Istituto scolastico e la Polizia locale, nell'ambito delle attività formative del Servizio Civile.Gli operatori volontari di Servizio Civile Universale, impegnati nel progetto "Monitor 2023" hanno posizionato, presso la sede centrale del Tattoli e il Comando di Polizia Locale, le centraline di monitoraggio dell'aria, dando il via al laboratorio didattico lunedi 10 marzo con gli studenti delle classi quarte e prime della scuola De Gasperi, approfondendo temi legati all'ecosistema, all'inquinamento atmosferico e alla qualità dell'aria.Calendario degli incontri e tematiche:10-11 marzo Introduzione al Servizio Civile Universale, concetto di ecosistema e giochi didattici interattivi.17-18 marzo - Inquinamento dell'aria, danni degli incendi e buone pratiche per migliorare l'ambiente.25 marzo Analisi delle polveri sottili e osservazione dei dati raccolti dalle centraline con l'ausilio di una lente d'ingrandimento.Gli alunni riceveranno il riconoscimento di "Ambasciatori di Impatti Ambientali Positivi per il loro impegno!La collaborazione proseguirà poi nel mese di maggio con un secondo interessantissimo progetto di outdoor educational, il Pedibus, un divertente modo alternativo di raggiungere scuola by foot.