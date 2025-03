Corato in sci...la scuola in pista

Splendida, si direbbe candida, nuova esperienza, questa volta sulle nevi di Campitello Matese per I' II Tattoli De Gasperi, che nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa della Curvatura sportiva della scuola.sec. I gr. De Gasperi aderisce al progetto Sci....amo, in rete con il Comprensivo Jannuzzi Di Donna di Andria, portando sulle piste matesi, dal 5 all'8 marzo un gruppo di studenti della De Gasperi, per connessioni speciali con lo sport e la natura.Un approccio, per gli studenti, alla montagna, alla neve, allo sci, caratterizzato da un alto valore educativo e didattico, in quanto attività in grado di promuovere il rispetto della natura e l'osservanza delle regole, nonchè veicolo di aggregazione sociale e consolidamento di civismo e solidarietà;Esperienza di social emotional learning, che incontra il curriculare ed I' extracurriculare, l' educazione all'ambiente, l'outdoor education, l'educazione alla salute, il radicamento della tradizione;Strumento di diffusione dei valori positivi dello sport, inteso come mezzo di lotta alla dispersione scolastica, all'emarginazione e al disagio.Una scuola in pista, coraggiosa, che fa slalom tra troppi paletti che il quotidiano pone sul cammino dei giovani, verso la libertà di pensiero, l'aria pulita dello sport, e il coraggio della speranza di un domani migliore.