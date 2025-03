Una giornata in...consiglio regionale

Ancora un'occasione di crescita culturale, di promozione della lettura e di educazione alla cittadinanza per i ragazzi del Tattoli De Gasperi.Nei giorni scorsi le classi di 18 e 1C di sec. di I gr. De Gasperi dell'Istituto comprensivo Tattoli-De Gasperi in visita al Consiglio Regionale della Puglia, splendido edificio nella sua architettura moderna che ospita la collezione "V. Luisi".I ragazzi della De Gasperi al "Chora LAB", per un viaggio indietro nel tempo tra libri antichi e di pregio, dai libri per ragazzi, all'esplorazione di pubblicazioni più antiche della scoperta dell'America.Ed il 7 marzo gli studenti delle classi quinte di scuola primaria del Tattoli partecipano al progetto "Un Consiglio da Cittadino", promosso dalla Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia, "Teca del Mediterraneo", bella esperienza di formazione civica e partecipazione attiva, in cui gli alunni hanno avuto l'opportunità di avvicinarsi ai principi fondamentali della Costituzione italiana, approfondendo concetti chiave come democrazia, cittadinanza e partecipazione. Guidati dalle bibliotecarie, dal maestro Bacco e dalle loro insegnanti, hanno preso parte a laboratori interattivi, confrontandosi su tematiche di grande rilevanza sociale e istituzionale, sui valori della legalità e l'importanza di uno sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030.La giornata si è svolta in primis con la visita della sede del Consiglio regionale, nell'Aula Consiliare, con la presentazione del procedimento legislativo e del funzionamento dell'organo consiliare, delle strutture e delle articolazioni interne; ha fatto seguito un'attività laboratoriale di educazione alla lettura e di educazione civica condotta dal personale bibliotecario, che ha visto protagonisti i bambini e, infine, la presentazione della Teca del Mediterraneo con l'illustrazione del patrimonio bibliografico e dei servizi all'utenza: un percorso interessante e arricchente per tutti che ha permesso ai ragazzi di comprendere che ogni cittadino, anche il più giovane, può contribuire al bene comune con idee e impegno.Ancora una volta il Comprensivo Tattoli De Gasperi aderisce a progetti nell'ambito del più ampio percorso di Cittadinanza e Costituzione, operando quotidianamente per rendere gli alunni partecipi ai principi e ai valori della Costituzione con l'obiettivo di promuovere la conoscenza delle Istituzioni, favorendone così la formazione di cittadini consapevoli e attivi nell'importante ruolo nella società.