Preten....diamo legalità" straordinaria alleanza educativa tra Polizia di Stato e MIM

Il Tattoli De Gasperi c'è...Ancora una volta ha aperto le porte alla Polizia di Stato che, nell'ambito del progetto "PretendiAmo legalità" in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, si impegna a diffondere la cultura della LEGALITÀ;onorata di accogliere, ieri 17 febbraio il Dirigente del Commissariato di Corato, il dottor Francesco Filograno.Notevole è stato il coinvolgimento degli alunni delle classi quinte di scuola primaria e delle terze classi della De Gasperi in uno scambio proficuo e costruttivo di domande e risposte esaurienti.È stato così presentato ai bambini e ai ragazzi il valore della LEGALITÀ, strumento necessario di convivenza in sicurezza, in una società in cui il rispetto delle regole diviene viatico di benessere , non trascurando i concetti di prevenzione, di cura per l'altro, di accoglienza, di collaborazione con le Forze dell'ordine.La preside dell'istituto comprensivo Tattoli De Gasperi, dott.ssa Maria Rosaria De Simone, ha consentito ai piccoli, aderendo a questo progetto, di guardare con occhi nuovi e più consapevoli ad un mondo che si apre innanzi a loro non sempre privo di pericoli, e la presenza rassicurante e professionale del dott. Filograno ha confermato l'importanza dell'alleanza costruttiva con le Forze dell'ordineLa scuola come agenzia educativa, al fine di offrire strumenti per essere cittadini attivi....in prima linea nell'accogliere validi progetti formativi, come Preten...diamo Legalità, in grado di gettare "semi" che portino frutti buoni.