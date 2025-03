Il regista e animatore Marino Guarnieri all’Istituto Comprensivo “Tattoli - De Gasperi”

Il regista, animatore e illustratore Marino Guarnieri, tra i più influenti e conosciuti artisti nel panorama dell'animazione italiana, martedì 18 marzo presso il plesso di via Gravina dell'Istituto Comprensivo "Tattoli - De Gasperi" di Corato, è stato protagonista di una coinvolgente e interessante masterclass sul cinema d'animazione dedicata agli insegnanti di scuola primaria.Un appuntamento che si è inserito in un più ampio percorso di media education riservato ai docenti, proposto da Canudo Ets nell'ambito del progetto "Avvistamenti", vincitore del bando "Il cinema e l'Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale", promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'anno scolastico 2024-2025.Lo scopo di questi incontri formativi è quello di approfondire le possibilità di utilizzo, da parte degli insegnanti, del linguaggio cinematografico e dell'audiovisivo in chiave di supporto didattico.La masterclass di Guarnieri all'istituto di Corato, intitolata "A scuola di cinema di animazione", ha affrontato gli aspetti tecnici e formali della realizzazione di un film di animazione, proprio a partire dalla lunga e consolidata esperienza del regista di Gatta Cenerentola, docente di ruolo di "Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo" all'Accademia di Belle Arti di Foggia, partner del progetto.Si è partiti proprio dalla visione di alcune sequenze animate tratte dalle sue opere e da quelle della casa di produzione napoletana MAD Entertainment, con la quale Guarneri collabora fin dalla sua fondazione, per poi analizzare le diverse scene, al fine di far comprendere agli insegnanti le tecniche di animazione utilizzate, approfondendo al tempo stesso il linguaggio e la poetica alla base del suo cinema, ma anche i diversi passaggi che servono per completare un film.Il progetto "Avvistamenti", promosso da Canudo Ets, non ha alcun costo per le scuole coinvolte, in quanto è interamente finanziato dal MiC e dal MIM attraverso il piano nazionale "Cinema e Immagini Per la Scuola" e prevede una serie di iniziative, curate dalla responsabile scientifica Daniela Di Niso e da Antonio Musci, responsabile di progetto, tutte rigorosamente gratuite sia per gli studenti, sia per gli insegnanti coinvolti.Si ringrazia per la preziosa collaborazione la dirigente scolastica Maria Rosaria De Simone e gli insegnanti Maria Giacinta Tarricone e Giuseppe Faretra.