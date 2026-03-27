Incidente sulla ex 98 tra Andria e Corato: coinvolti più veicoli - FOTO

Traffico in tilt questa mattina sulla ex 98 tra Andria e Corato a causa di un sinistro che ha coinvolto diversi veicoli tra cui un furgone, due auto e un autoarticolato. Sul posto immediato l'intervento di ambulanze, i Vigili del fuoco, i Carabinieri, Polizia di Stato e con Polizia locale anche personale del soccorso stradale Scaringella impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area.Il traffico è stato deviato sulla complanare.Attualmente le cause e dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di ricostruzione e al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte.