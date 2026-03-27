Incidente sulla ex 98 tra Andria e Corato
Incidente sulla ex 98 tra Andria e Corato
Cronaca

Incidente sulla ex 98 tra Andria e Corato: coinvolti più veicoli - FOTO

L'impatto è avvenuto tra un furgone, due auto e un autoarticolato

Corato - venerdì 27 marzo 2026 9.51

Traffico in tilt questa mattina sulla ex 98 tra Andria e Corato a causa di un sinistro che ha coinvolto diversi veicoli tra cui un furgone, due auto e un autoarticolato. Sul posto immediato l'intervento di ambulanze, i Vigili del fuoco, i Carabinieri, Polizia di Stato e con Polizia locale anche personale del soccorso stradale Scaringella impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Il traffico è stato deviato sulla complanare.

Attualmente le cause e dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di ricostruzione e al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte.
Incidente sulla ex 98 tra Andria e Corato: coinvolti più veicoliIncidente sulla ex 98 tra Andria e Corato: coinvolti più veicoliIncidente sulla ex 98 tra Andria e Corato: coinvolti più veicoliIncidente sulla ex 98 tra Andria e Corato: coinvolti più veicoliIncidente sulla ex 98 tra Andria e Corato: coinvolti più veicoliIncidente sulla ex 98 tra Andria e Corato: coinvolti più veicoli
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