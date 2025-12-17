Tragedia sulla provinciale Ruvo–Corato

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla provinciale Ruvo–Corato. Intorno alle 18:30 un ciclista di origine extracomunitaria ha perso la vita dopo essere stato urtato da una Fiat 500 guidata da un uomo di circa 50 anni.Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava percorrendo la strada in direzione Corato, in un tratto non illuminato, a bordo di una bicicletta priva di luci e segnalazioni.L'impatto è stato fatale: il ciclista è deceduto sul colpo.L'automobilista si è fermato immediatamente per prestare soccorso e allertare i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.