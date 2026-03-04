Incidente sulla Provinciale 30: famiglia con due bambini salva grazie all' intervento delle Guardie Campesti Corato
Cronaca

Un’auto non rispetta lo stop e invade la carreggiata opposta

Corato - mercoledì 4 marzo 2026
Nel primo pomeriggio di ieri, una pattuglia delle Guardie Campestri Corato impegnata nel consueto giro di controllo del territorio, mentre percorreva in direzione Andria la Strada Provinciale 30 (comunemente chiamata Via Vecchia Canosa), giunta in prossimità dell'incrocio con la Strada Esterna Barletta-Grumo, assisteva in diretta a una scena agghiacciante.

Un'autovettura proveniente da sinistra, guidata da una persona anziana, non rispettava lo stop invadendo la carreggiata della strada provinciale, dalla quale sopraggiungeva un'auto Mercedes con a bordo una famiglia con due bambini. Quest'ultima vettura, per evitare l'impatto, usciva di carreggiata finendo nel terreno adiacente la strada, evitando miracolosamente il muretto a secco che delimita il terreno.

Immediatamente la guardia si precipitava in soccorso degli occupanti, estraendo dall'auto i due bambini, visibilmente scossi e atterriti dall'accaduto, e prestando loro i primi soccorsi materiali e morali. Nel frattempo si accertava anche che i due genitori fossero incolumi.

Subito dopo, tramite il telefono di servizio, veniva allertato il numero unico di emergenza 112, che provvedeva a inviare sul posto due autoambulanze per il soccorso delle persone coinvolte, oltre alla Polizia di Stato e alla Polizia Metropolitana per gli accertamenti di rito e per il recupero del mezzo incidentato.

Fortunatamente, anche grazie al tempestivo intervento dell'operatore, lo spiacevole episodio si concludeva con lievi escoriazioni per i coinvolti e con un forte spavento, soprattutto per i due bambini.
