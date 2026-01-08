Ribaltato un camion per la raccolta latte su via Gravina. <span>Foto Bit - Live</span>
Ribaltato un camion per la raccolta latte su via Gravina. Foto Bit - Live
Cronaca

Ribaltato un camion per la raccolta latte su via Gravina

Il tratto di strada interessato è al traffico

Corato - giovedì 8 gennaio 2026 12.04
Questa mattina, 8 gennaio, si è verificato un incidente stradale su via Gravina, tra Corato e Calendano, che ha coinvolto un camion adibito alla raccolta del latte. L'autocisterna è finita fuoristrada e si è ribaltata colpendo un uliveto. Al momento sono ancora ignote le cause dell'accaduto.

L'incidente potrebbe essere stato causato dall'asfalto reso viscido dalle avverse condizioni meteo e dalla presenza di neve. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per la messa in sicurezza dell'area e per gestire la viabilità. Il tratto di strada è attualmente chiuso al traffico.
