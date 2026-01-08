Ribaltato un camion per la raccolta latte su via Gravina

Questa mattina, 8 gennaio, si è verificato un incidente stradale su via Gravina, tra Corato e Calendano, che ha coinvolto un camion adibito alla raccolta del latte. L'autocisterna è finita fuoristrada e si è ribaltata colpendo un uliveto. Al momento sono ancora ignote le cause dell'accaduto.L'incidente potrebbe essere stato causato dall'asfalto reso viscido dalle avverse condizioni meteo e dalla presenza di neve. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per la messa in sicurezza dell'area e per gestire la viabilità. Il tratto di strada è attualmente chiuso al traffico.