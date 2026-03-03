Incidente sulla Sp 2 ad Andria in direzione Corato: coinvolte due auto

Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 14 di questo pomeriggio ad Andria, lungo la Strada Provinciale 2 in direzione Corato. Sul posto sono intervenute due auto della Polizia di Stato per i rilievi e la gestione della viabilità. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due vetture e, al momento, non si registrano feriti.Notizia in aggiornamento.