Ancora un incidente a Corato: auto ribaltata contro il guard rail

Coinvolto un uomo di Ruvo di Puglia

Corato - giovedì 26 febbraio 2026 18.15
Un nuovo incidente stradale si è verificato nel territorio di Corato, oggi, 26 febbraio, questa volta sulla ex SS98, all'altezza dell'uscita di via Gravina. Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma sembra che il veicolo abbia impattato contro il guard-rail per poi ribaltarsi.

A bordo dell'auto c'era un uomo di 50 anni, originario di Ruvo, che è stato prontamente soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari. Al momento, non sono ancora note le sue condizioni.

Le operazioni di soccorso sono in corso e si sta lavorando per chiarire la causa del sinistro.
