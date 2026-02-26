Incidente sulla Corato - Bisceglie
Incidente sulla Corato - Bisceglie
Cronaca

Terzo incidente sulla Corato - Bisceglie: auto finisce fuori strada

Il conducente, originario di Bisceglie, è stato trasportato al Policlinico

Corato - giovedì 26 febbraio 2026 22.06
Nella serata di oggi, 26 febbraio, intorno alle 20, ennesimo incidente stradale sulla Bisceglie - Corato, in prossimità di una rotatoria. Il nuovo sinistro è il terzo avvenuto in meno di 24 ore di distanza. Un'auto sarebbe finita fuori strada per cause e dinamiche ancora in corso di accertamento. Il conducente, originario di Bisceglie, di 67 anni, è stato trasportato al Policlinico. Dalle prime informazioni avrebbe avuto un trauma cranico, ma le condizioni non sono ancora note.

Sul posto sono intervenuti Polizia Locale di Corato e Vigili del Fuoco .
