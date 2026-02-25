Incidente Bisceglie Corato
Incidente mortale sulla Bisceglie-Corato: deceduta una donna di 67 anni

In ospedale il marito 71enne. I due viaggiavano su una Ford Focus e hanno impattato contro un muretto

Corato - mercoledì 25 febbraio 2026 16.44
Incidente mortale a Bisceglie in direzione Corato nei pressi dell'incrocio tra via Sant'Andrea e via Stradelle, nel primo pomeriggio di mercoledì 25 febbraio. Una donna di 67 anni, biscegliese, ha perso la vita quasi sul colpo, mentre viaggiava a bordo di una Ford Focus insieme a suo marito (che era alla guida).

Secondo le prime informazioni, l'auto avrebbe perso completamente il controllo, per cause ancora tutte da chiarire, e ha terminato la sua corsa contro un muretto. L'uomo di 71 anni, sempre originario di Bisceglie, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria. Il marito avrebbe riportato diversi traumi.
Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenute la polizia locale di Bisceglie e le guardie campestri.
