L'amministrazione comunale di Corato, in vista del flusso turistico che nel mese di agosto, anche in concomitanza con le tradizionali ricorrenze religiose, notoriamente aumenta, ha invitato tutti i ristoratori e i rappresentanti delle associazioni di categoria della città a partecipare ad un incontro pubblico.L'appuntamento è fissato per mercoledì 27 luglio, alle ore 16, nella sala consiliare del Comune di Corato. L'obiettivo dell'amministrazione è condividere un percorso per la promozione turistica ed eno-gastronomica della città.