In occasione dell'incontro tra amministrazione comunale, ristoratori e associazioni di categoria della città, tenutosi lo scorso 27 luglio presso la Sala Consiliare del Comune di Corato, con il fine di condividere un percorso per la promozione turistica ed eno-gastronomica della nostra città, le attività di ristorazione presenti hanno pensato di lanciare, per i giorni, in occasione della Festa del patrono di Corato, "L'Acquasala di San Cataldo".L'idea è quella di proporre, nei giorni della festa, un filo comune a tutte le attività che intendono aderirvi, attraverso uno dei piatti simbolo della tradizione coratina, l'Acquasala per l'appunto.Per l'occasione è stato ideato un logo che rappresenta il tipico piatto pugliese in cui anticamente veniva preparata l'acquasala, che i ristoratori interessati potranno stampare e affiggere all'ingresso delle loro attività.Per richiedere il file esecutivo del logo, è possibile inviare una mail a protocollo@comune.corato.ba.it e ad ass.concetta.bucci@comune.corato.ba.it, indicando il nome della propria attività e un numero telefonico.Sarà pubblicato, in prossimità della festa, sulla pagina facebook del comune di Corato, l'elenco dei ristoranti aderenti all'iniziativa.