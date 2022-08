Osteria Scvnazz, dalla tradizione al web: online il nuovo sito

Nuovo look per l'Osteria Scvnazz di Giovinazzo: è online da pochi giorni ildel locale tipico della costa barese che nel corso degli anni si è affermato come luogo del gusto e dello stare bene.Cliccando suè possibile conoscere tutti gli aspetti che caratterizzano l'approccio dell'Osteria Scvnazz, nel segno del calore di una cucina tradizionale. Il, con il riferimento alla stagionalità e alla provenienza della materie prime, preferibilmente a km 0.«Come Aristotele promuoveva lo star bene e la ricerca della felicità, noi condividiamo la stessa filosofia – ci racconta l'– quindi davanti a un buon piatto non si può fare a meno di stare bene. Per noi questo obiettivo è fondamentale: vogliamo far vivere un'esperienza unica ai nostri clienti, cercando il benessere e il mangiare bene e genuinamente».«La priorità non è solo il piatto d'eccellenza - ci racconta - la nostra priorità è lache parte da un sorriso, da un gesto d'accoglienza esattamente come facevano le nostre nonne con gli ospiti in casa. Il nostro motto recita "Cucinare è un atto d'amore!" e per noi è fondamentale dare un profondo senso di accoglienza a tutti i nostri ospiti. Regalare emozioni positive per noi è tutto!».Madi questo approccio alla cucina? «Puntiamo molto sul calore e sull'umanità – spiega l'oste Ciccio – per chi viene a trovarci è importante sentirsi come a casa, e questo è possibile anche grazie alla promozione della nostra territorialità e al meraviglioso rapporto che abbiamo creato con i nostri amici fornitori che ci riservano materie prime d'eccellenza».L'osteria Scvnazz custodisce infatti unae la sua storia: un menù costruito sugli ingredienti tipici della Puglia, come ben esplicato nellaSul sito è possibile inoltre prenotare un tavolo, che sia per un pranzo o una cena in famiglia, per lavoro o per un aperitivo a due passi dal centro e dal mare.«Abbiamo realizzato il nuovo sito con un approccio customer centrico che prevede dei percorsi e dei processi costruiti sulle esigenze dei clienti – spiega, Consulente Digital Marketing - I clienti potranno contattare in modo ancora più semplice ed immediato l'Osteria, chiedere la disponibilità di un tavolo, consultare comodamente da casa o in Osteria il menù, leggere descrizioni di piatti e materie prime, regalare l'esperienza Scvnazz, partecipare a sondaggi, iscriversi alla newsletter, ricevere fidelity card e coupon digitali. Ancora potranno leggere gli articoli del Blog, un vero e proprio raccoglitore delle storie, delle tradizioni e delle ricette di Giovinazzo.Il boom di accessi dei primi giorni, la durata media di navigazioni e ici fanno comprendere che siamo allineati con l'obiettivo principale: migliorare la relazione con i clienti.Faccio nuovamente i complimenti all'Oste Ciccio, un amico e un brillante imprenditore con cui condivido valori, sogni e attitudini mentali».Per maggiori informazioniV. Fossato, 50/52 - GiovinazzoTelefono 080 4117926 - 393 314734606osteria.scvnazz@gmail.com