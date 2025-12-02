Presentazione Innesti-Anziani. <span>Foto Anna Lops</span>
Presentazione Innesti-Anziani. Foto Anna Lops
Eventi

Innesti-Anziani: il primo programma comunale per l’invecchiamento attivo

Presentato ieri in sala consiliare

Corato - martedì 2 dicembre 2025 10.52
Ieri, 1° dicembre, è stato presentato il primo programma comunale dedicato all'invecchiamento attivo e al benessere di anziani e caregivers: "Innesti-Anziani". L'iniziativa è stata accolta in sala consiliare con un'ampia partecipazione.

Grazie al Comune di Corato e all'assessorato alle politiche sociali, per la prima volta Corato vanta delle risorse fruibili per il benessere degli anziani, richieste in seguito ad alcuni dati che sembrano non volersi fermare: nel 1982 gli over 65 residenti a Corato erano 5365 (il 13,03% della popolazione), nel 2025, invece, 10157 (21,65%). Le stime prevedono che tra circa vent'anni il numero degli anziani arriverà a 14223 (32,82%). Si tratta, dunque, di una fetta di popolazione molto consistente.

Il programma nasce da un percorso di ascolto e confronto con le diverse associazioni da cui sono risultate le priorità di cui occuparsi.

Presentato dall'assessore Felice Addario, dal consigliere Salvatore Mascoli, dal sindaco De Benedittis e da Paolo Torelli, il programma prevede ben 28 realtà sociali del territorio coinvolte nella realizzazione di oltre 160 appuntamenti. Da dicembre 2025 a maggio 2026 centinaia di persone over 65 saranno coinvolte in attività culturali, ricreative, sportive e di supporto.
4 fotoPresentazione Innesti-Anziani
Presentazione Innesti-AnzianiPresentazione Innesti-AnzianiPresentazione Innesti-AnzianiPresentazione Innesti-Anziani
«Se cresce una certa popolazione di riferimento è importante che chi rappresenta il pubblico, chi gestisce le risorse pubbliche, faccia un investimento più consistente», ha affermato l'assessore Addario. «Noi siamo chiamati ad offrire servizi e benessere alla popolazione. È chiaro che, se una popolazione aumenta, bisogna fare di più».

«Quando parliamo di invecchiamento attivo, non si intende capovolgere i termini per il tempo della vita», ha dichiarato il sindaco. «Al contrario perché la vita ha le sue stagioni, quindi anche la vecchiaia ha il suo tempo che, auspicabilmente, è un tempo anche più lungo oggi rispetto al passato. Si tratta invece di creare le condizioni perché ciascuno, invecchiando, non si senta tagliato fuori».
  • Politiche Sociali
Corato, parla Colabella: "Cittadini, tifosi, abbiamo bisogno di voi. Riempiamo lo stadio "
1 dicembre 2025 Corato, parla Colabella: "Cittadini, tifosi, abbiamo bisogno di voi. Riempiamo lo stadio"
Criminalità e sicurezza a Corato: l'associazione POLIS solleva le criticità del territorio
1 dicembre 2025 Criminalità e sicurezza a Corato: l'associazione POLIS solleva le criticità del territorio
Altri contenuti a tema
Politiche Sociali in evoluzione: il PD di Corato ne parla con sindaci, amministratori locali e regionali Politica Politiche Sociali in evoluzione: il PD di Corato ne parla con sindaci, amministratori locali e regionali Dibattito pubblico sul nuovo Piano Sociale di Zona di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi
“Mens sana in corpore sano - benessere in movimento”, domani inizia il laboratorio a Corato Vita di Città “Mens sana in corpore sano - benessere in movimento”, domani inizia il laboratorio a Corato Si tratta di due incontri che si svolgeranno presso il Centro Servizi per le Famiglie
Educare in Comune, Corato candida due progetti Vita di Città Educare in Comune, Corato candida due progetti Oltre mezzo milione di euro l'importo richiesto
Lo sport per andare oltre le diverse abilità Attualità Lo sport per andare oltre le diverse abilità Una partita di basket in carrozzina per la prima giornata di "CorHabilis"
Corato spalanca le porte al Natale: al via l’Incanto coratino
1 dicembre 2025 Corato spalanca le porte al Natale: al via l’Incanto coratino
Furti in appartamento a Corato, è boom: tre colpi in via Bagnatoio
1 dicembre 2025 Furti in appartamento a Corato, è boom: tre colpi in via Bagnatoio
Cade ancora il Corato: passa il Bit Mola 1-0
1 dicembre 2025 Cade ancora il Corato: passa il Bit Mola 1-0
Una nuova sede per l’Unitalsi: una casa di accoglienza per i più fragili
30 novembre 2025 Una nuova sede per l’Unitalsi: una casa di accoglienza per i più fragili
Il giardino incantato di Santa Claus: la parrocchia Sacro Cuore illumina il Natale
30 novembre 2025 Il giardino incantato di Santa Claus: la parrocchia Sacro Cuore illumina il Natale
Corato celebra la storia scolastica con le Giornate FAI
30 novembre 2025 Corato celebra la storia scolastica con le Giornate FAI
Torna la Jò a Jò: il tradizionale falò di Santa Lucia di Corato
30 novembre 2025 Torna la Jò a Jò: il tradizionale falò di Santa Lucia di Corato
Furto sventato in villa a Corato
29 novembre 2025 Furto sventato in villa a Corato
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.