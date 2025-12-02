Innesti-Anziani: il primo programma comunale per l’invecchiamento attivo

4 foto Presentazione Innesti-Anziani

Ieri, 1° dicembre, è stato presentato il primo programma comunale dedicato all'invecchiamento attivo e al benessere di anziani e caregivers: "". L'iniziativa è stata accolta in sala consiliare con un'ampia partecipazione.Grazie al Comune di Corato e all'assessorato alle politiche sociali, per la prima volta Corato vanta delle risorse fruibili per il benessere degli anziani, richieste in seguito ad alcuni dati che sembrano non volersi fermare: nel 1982 gli over 65 residenti a Corato erano 5365 (il 13,03% della popolazione), nel 2025, invece, 10157 (21,65%). Le stime prevedono che tra circa vent'anni il numero degli anziani arriverà a 14223 (32,82%). Si tratta, dunque, di una fetta di popolazione molto consistente.Il programma nasce da un percorso dicon le diverse associazioni da cui sono risultate le priorità di cui occuparsi.Presentato dall'assessore Felice Addario, dal consigliere Salvatore Mascoli, dal sindaco De Benedittis e da Paolo Torelli, il programma prevede bendel territorio coinvolte nella realizzazione di oltre. Da dicembre 2025 a maggio 2026 centinaia di persone over 65 saranno coinvolte in attività culturali, ricreative, sportive e di supporto.«Se cresce una certa popolazione di riferimento è importante che chi rappresenta il pubblico, chi gestisce le risorse pubbliche, faccia un investimento più consistente», ha affermato l'assessore Addario. «Noi siamo chiamati ad offrire servizi e benessere alla popolazione. È chiaro che, se una popolazione aumenta, bisogna fare di più».«Quando parliamo di invecchiamento attivo, non si intende capovolgere i termini per il tempo della vita», ha dichiarato il sindaco. «Al contrario perché la vita ha le sue stagioni, quindi anche la vecchiaia ha il suo tempo che, auspicabilmente, è un tempo anche più lungo oggi rispetto al passato. Si tratta invece di creare le condizioni perché ciascuno, invecchiando, non si senta tagliato fuori».