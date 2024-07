Politiche Sociali in evoluzione: il PD di Corato ne parla con sindaci, amministratori locali e regionali

Il Partito Democratico, circolo di Corato, invita la cittadinanza, le forze politiche e le associazioni del territorio ad un dibattito pubblico sul nuovo Piano Sociale di Zona di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, contenente i servizi sociali e socio-sanitari in favore di minori, famiglie, adulti soli, anziani e persone con disabilità.«Durante l'incontro - spiegano i promotori - apriremo un confronto sugli innovativi servizi che le pubbliche amministrazioni coinvolte introdurranno per il benessere sociale dei cittadini. Il Piano, approvato di recente in Consiglio Comunale, prevede una spesa di 30 milioni di euro.Interverrà l'del gruppo PD alla Camera dei Deputati,garante regionale per i Diritti dei minori,assessore alle politiche sociali di Corato,assessore alle politiche sociali di Ruvo di Puglia.Saranno presenti i, l'Assessore della Regione Puglia, il Consigliere Regionale PDresponsabile Diritti per il PD Puglia.La diffusione dei progetti e servizi diventa cruciale per favorire la fruizione degli stessi, soprattutto per le fasce più vulnerabili. Ognuno dovrebbe farsi cassa di risonanza per la propria e l'altrui necessità.Il Piano intende altresì promuovere coesione tra i tre Comuni, costruendo un sistema locale di welfare integrato ed omogeneo che miri alla prevenzione e alla cura delle situazioni di maggior disagio, ma anche alla promozione dell'autonomia delle persone.Vi aspettiamo in Piazza Sedile, lunedì 22 luglio dalle 19.00. In caso di cattivo tempo l'iniziativa si svolgerà nella sala conferenze della parrocchia di San Giuseppe in via Del Prete».