Innovazione e reti d’impresa: dal GAL un bando per lo sviluppo del turismo

Il GAL scommette sulla rete. E fa di più: incoraggia la costituzione di un'apposita aggregazione per fare sistema locale nell'ambito dello sviluppo turistico, emanando un apposito bando, appena pubblicato sul BURP.«La parola d'ordine – chiarisce Michelangelo de Benedittis, presidente del Gruppo di Azione Locale "Le Città di Castel del Monte" – è coesione, concertazione. È rete. Per questo motivo, all'interno del nostro programma, era già stato inserito un bando dedicato a questo tipo di stategia che, nella sua finalizzazione, prende le mosse dall'approccio Leader alla base dei GAL. Il bando è stato pubblicato sul Bollettino regionale e ci aspettiamo, come sempre, tanta partecipazione e curiosità, condizioni sempre benvenute».La partecipazione al bando è riservata ad almeno una microimpresa appartenente alla categoria degli operatori del settore agricolo e/o del settore forestale e/o della filiera alimentare nell'Unione, ed almeno due soggetti microimprese appartenenti alla categoria degli operatori del settore turistico (di cui almeno una appartenente al territorio di Andria ed una appartenente al territorio di Corato). Gli interventi sostenuti devono essere realizzati esclusivamente nell'area territoriale di competenza del GAL "Le Città di Castel del Monte scarl", coincidente con i territori dei Comuni di Andria e Corato. Fanno eccezione le attività promozionali che possono essere localizzate al di fuori dei comuni di Andria e Corato.Ogni altro dettaglio è consultabile attraverso il seguente link: http://www.galcdm.it/avviso-pubblico-misura-19-2-intervento-2-1-rete-dellaccoglienza-turistica/