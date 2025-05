Inter-nazionalizzare, sfida da Champions. A Barletta torna Hey Sud

Lunedì 19 maggio, torna l'appuntamento con Hey Sud, il ciclo di talks ideato da Fabio Mazzocca, Sales Responsible South Area Consulting, e promosso da EY nel sud Italia per approfondire tematiche di grande rilevanza per il territorio. "Inter-nazionalizzare, sfida da Champions" è il titolo del confronto, in programma alle ore 16.30 nella sede operativa di EY a Barletta, in via Giuseppe De Nittis n. 15.Questa nuova puntata di Hey Sud vuole accendere i riflettori sulle eccellenze produttive della Puglia e sulle prospettive di internazionalizzazione delle sue imprese. L'export pugliese sta vivendo un momento cruciale: da un lato le imprese regionali dimostrano una crescente capacità di competere sui mercati internazionali, dall'altro il contesto globale è reso incerto da tensioni geopolitiche, nuove barriere commerciali e dazi che complicano l'accesso a mercati chiave.Nel 2024 le esportazioni dalla Puglia hanno registrato una diminuzione rispetto all'anno precedente.In particolare, nel primo trimestre 2024, si è osservata una riduzione del 5,1% rispetto allo stesso periodo del 2023, con la quota pugliese sul totale nazionale che è scesa dall'1,6% all'1,5%. Nei primi tre trimestri del 2024 la variazione cumulata delle esportazioni pugliesi è stata del -0,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mantenendo una quota dell'1,6% sul totale nazionale. Nonostante la flessione generale, alcuni comparti hanno mostrato una performance positiva.Il settore agroalimentare ha trainato l'export pugliese nel 2024: l'olio extravergine di oliva ha registrato un aumento del 48% rispetto all'anno precedente, il vino un incremento del 9% e la pasta del 7%. In difficoltà alcuni comparti manifatturieri, come mobili e mezzi di trasporto, hanno subito flessioni significative.Durante l'incontro analizzeremo i comparti pugliesi più dinamici e le opportunità ancora da cogliere, l'impatto delle politiche commerciali internazionali, con particolare attenzione ai nuovi dazi, le strategie per diversificare i mercati di sbocco e ridurre la dipendenza da aree a rischio, gli strumenti messi a disposizione da Unione Europea e governo italiano per sostenere l'export del Made in Italy. Con l'aiuto di esperti, imprenditori e rappresentanti istituzionali, il talk offrirà una panoramica concreta su come affrontare i cambiamenti in atto e trasformare le sfide globali in leve di crescita locale.Al dibattito interverranno l'On. Francesco Ventola, Vice Presidente Commissione Sviluppo Reg. Parlamento Europeo, Amerigo Splendori, Direttore Generale DGST-MIMIT, Gabriele Lippolis, Presidente Confindustria Brindisi, Nicola Chiaromonte, Presidente Consorzio Tutela Vini Dop Gioia del Colle, Beatrice Lucarella, Coordinatrice Puglia Fondazione Marisa Bellissario, e Claudio Meucci, EY Consulting Market Leader.Il talke sarà disponibile on demand su tutte le piattaforme EY.