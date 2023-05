"Io Sarò Ciò Che Voglio", progetto concluso con la presentazione del catalogo d'arte

SI è conclusa il 26 maggio 2023 la manifestazione di presentazione del catalogo d'arte "Io Sarò Ciò Che Voglio", presso l'auditorium del comprensivo Tattoli -De Gasperi di Corato.La Carta dei Diritti della Bambina, realizzata dall'associazione Fidapa e accolta dall'Istituto comprensivo Tattoli-De Gasperi per il prosieguo del progetto, analizzata, commentata e rappresentata graficamente con gli occhi delle bambine e bambini delle classi quinte , durante l'anno scolastico 2021- 2022, è stata un'esperienza formidabile, di autentica riflessione sul tema della parità di genere e del ruolo della donna nel mondo e in una società come la nostra così fluida e complessa.Conoscere e far riconoscere il valore di cui ogni persona è portatrice significa rimuovere gli stereotipi di genere per lasciare spazio ad un sano e costruttivo rapporto tra uomo e donna, entrambi persone detentrici di diritti.La scuola è terreno fertile di educazione, teatro di crescita umana e cittadinanza attiva, nella quale si sperimentano esperienze reali che consentono alle bambine e ai bambini di auto-analizzare le loro inclinazioni, di esprimere le proprie idee per entusiasmarsi, imparando anche dagli altri nuovi modi di pensare e comportarsi nel rispetto reciproco, che significa promuovere il rispetto delle differenze e il superamento dei sottesi pregiudizi, attraverso la realizzazione di percorsi educativo-didattici inclusivi, mettendo in campo una responsabilità co-progettata e condivisa nella triade scuola-famiglia e società.Il progetto, conclusosi con la realizzazione del catalogo d'arte "IO SARO' CIO' CHE VOGLIO", ha sottolineato l'importanza di alleanze, competenze, rapporti di fiducia costruiti, riconosciuti e sostenuti da un dialogo che si è tradotto in sinergia di responsabilità fra l'associazione FIDAPA sez. di Corato, istituzione scolastica Tattoli-De Gasperi e comune di Corato. Un'occasione di crescita per tutti.«E' per questo, con grande soddisfazione, sottolinea la Dirigente Scolastica Maria Rosaria De Simone, che, fiera di dirigere il mio Istituto, evidenzio l'importanza di sensibilizzare i bambini e le bambine, quali cittadini pieni di risorse, ad essere impegnati in questa sfida continua: rispetto nella parità di genere contribuendo alla costruzione di un mondo migliore per tutti.Un sincero ringraziamento all'associazione FIDAPA ed in particolare alla presidente Francesca Di Ciommo, all'Amministrazione Comunale ed in particolare al sindaco Corrado De Benedittis, all'assessore alle politiche educative e culturali Beniamino Marcone, al presidente della commissione cultura Eliseo Tambone, al curatore d'arte, Alexander Larrarte, che si è occupato di questo catalogo con grande passione. Un grazie alla docente Maria Pia Grammatica che ha coordinato il progetto a scuola, al team docenti di classi quinte dell'anno scolastico 2021-2022 e agli alunni coinvolti anche col cuore, interpretando egregiamente e in modo originale i nove articoli della Carta».