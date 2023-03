"Job Art", trovare lavoro è diventato un mestiere: grande successo per la conferenza in "Open"

Trovare lavoro non è difficile. Trovare lavoro è un lavoro! Anzi, trovare lavoro è un'arte (per pochi). Con queste premesse ieri sera, presso la sede Open di Corato, uno degli impianti dell'azienda Forza Vitale, si è tenuta una conferenza intitolata Job Art, che ha avuto parecchi spunti interessanti.Nel ricco parterre, moderato dal giornalista Sabino Ferrucci, l'imprenditore Vito Cannillo a fare gli onori di casa, Roberto D'Introno di IfIn Apulia, l'assessore regionale Alessandro Delli Noci, la consigliera Nadia Gloria D'Introno, Guido Catalano e Nicola Quinto per i Giovani Democratici ed il presidente degli imprenditori coratini Claudio Amorese.L'eterogeneità del pubblico presente è il primo successo da segnalare. Un incontro messo su da giovani, non solo per i giovani. Ed il messaggio è passato forte e chiaro.Tra gli argomenti sviscerati nel corso della serata, la distanza tra giovane in cerca di lavoro e politico, con quest'ultimo che deve smettere di parlare il politichese o di trincerarsi dietro burocrazia, tempi tecnici, lungaggini di ogni sorta e "scendere" allo stesso livello di chi ha bisogno di un'occupazione, di chi ha tantissime capacità, ma si perde nel mare magnum delle storture italiche.«Quanti italiani hanno successo in America? Tantissimi. E sapete perché? Perché non sono in Italia» - la provocazione di Vito Cannillo. La soluzione, secondo l'imprenditore italo-americano non è quella di restare, ma di tornare dopo aver arricchito il proprio bagaglio di competenze in giro per il mondo e mettere a disposizione della collettività ciò che si è imparato fuori dal contesto cittadino.Il consigliere della regione Puglia Alessandro Delli Noci, afferma come dal punto di vista prettamente istituzionale, l'intento sia quello di sviluppare una sinergia di formazione e competenze. La Puglia, in Italia e nel mondo, è sinonimo di turismo, mare e vacanze: l'obiettivo, secondo l'assessore, è quello di liberarsi da questi retaggi culturali e dimostrare che la Puglia non è solo luogo di passaggio, bensi anche un luogo in cul crescere ed affermarsi. «La politica deve essere abilitatore, facilitatore e connettore», chiosa Dell Noci.In controtendenza le parole dell'Ingegner Amorese: «La politica non può avere solo il ruolo di facilitare e non può né deve avere visione di tempo breve. La politica deve necessariamente avere un punto di vista lungimirante e non concedere pochifondi a destra e a manca solo per conquistare consensi in campagna elettorale. Il 95% delle start-up fallisce entro il quinto anno dalla nascita. Bisogna liberarsi dei provincialismi».«Essere qui con tutti questi ragazzi per me è già la prova che la sinergia tra movimento giovanile e imprenditoria funziona e può essere riprodotto anche in altri ambiti. Non bisogna avere paura delle novità. Restare è controproducente se non si fanno le sufficienti esperienze fuori dal nido di casa». Poi conclude: «Io ci sto guadagnando eccome da questi ragazzi! Non dal punto di vista economico, bensì umano, che sta facendo crescere anche la mia realtà imprenditoriale». Così l'imprenditore Vito Cannillo.Guido Catalano, responsabile provinciale dei Giovani Democratici: «Andate a fare esperienza, per poi tornare qui nella terra natia e dare il vostro contributo». Poi però si sfoga: «Per noi giovani è difficilissimo dire di no al lavoro, spesso però gli imprenditori ne approfittano proponendoci paghe da fame. Le rivoluzioni iniziano con piccoli gesti, impariamo a dire di no a questo sfruttamento».Interessante anche lo spunto della consigliera Nadia Gloria D'Introno, giuslavorista e consigliere comunale PD: «Stiamo vivendo una rivoluzione del lavoro indipendente. Prima il contratto a termine era l'eccezione, ora è quasi la regola. Apprendistato, chiamata, intermittente, stage (retribuiti e non): i giovani che si affacciano nel mondo del lavoro sanno che non possono partire con un contratto stabile. La flessibilità è spesso sinonimo di precarietà. L'Italia ha tra i salari più bassi, l'Unione Europea ha invitato ad allinearsi. Fino a che punto all'imprenditore conviene questa precarietà? È importante che tutto avvenga nella dignità del lavoratore dipendente».Nicola Quinto, segretario dei Giovani Democratici di Corato: «Noi giovani dobbiamo essere bravi a carpire le necessità del mondo del lavoro. La politica deve interessarsi a noi, perché deve salvaguardare i diritti dei lavoratori. Dobbiamo rendere il lavoro più libero e fluido, ma sicuro, che tenga a cuore quelle che sono le tutele dei lavoratori».Conclude l'incontro Roberto D'Introno: «Quello che bisogna fare è innanzitutto capire che obiettivo si ha nella vita. Restare non dev'essere un obbligo, ma un'opportunità. Dobbiamo creare le basi per far sì che chi è fuori possa tornare senza rimpianti e che chi resta lo possa fare con consapevolezza, per la classe dirigente del domani. Realtà come Open creano reti tra persone: le opportunità nascono dalle conoscenze e dagli scambi di idee. Affidarsi a bandi regionali è un inizio, avere un tutoraggio in questo mondo complicato può essere ulteriore incentivo per permettere ai ragazzi di restare.L'interessante serata, ricca di tanti spunti degni di nota, è proseguita con il momento di intrattenimento musicale a cura di Mice Andriani II accompagnato dal servizio beverage del Quanto Basta Cafè - Corato.