Maggio dei Libri, ad Open la presentazione del libro "La punteggiatura non è il mio forte"

Al via oggi la rassegna, per il MAGGIO dei LIBRI, OPEN OUR BOOKS, con il libro La punteggiatura non è il mio forte (SECOP edizioni) di Federico Lotito.Con il 23 aprile, Giornata Mondiale del Libro, si è aperto ufficialmente quello spazio di tempo prezioso, dedicato alla lettura e ai libri. Periodo, fertile per eccellenza per progetti culturali intorno ai libri, che va dal 23 aprile al 31 maggio, e che da più parti si celebra con diverse iniziative.Così perché non si trascurasse di riempire questo momento di senso e significato, OPEN in collaborazione con la SECOP edizioni ha organizzato una rassegna, che invita, con un gioco di parole, ad aprire letteralmente i nostri libri, per incontrarli insieme ai loro autori, quasi per il desiderio di rinnovare un patto di nuova alleanza tra gli uomini, le donne e la letteratura.La letteratura, infatti, benché si pensi il contrario, è da sempre punto di riferimento, di crescita culturale e umana per tutte le generazioni in cerca di sé stesse, assetate di spiegazioni, di scoperte, di domande, di possibili risposte.Tanto che si rende necessario smentire anche la falsa notizia che non ci sono lettori forti nelle fasce d'età giovanili, non è così: i giovani non solo "aprono" i libri, ma li leggono anche e con più intensità e passione di quanto si voglia credere. Conferma ne è questa rassegna.La serie di incontri, che si snoderanno tra narrativa, poesia e saggistica, si apre con i pungenti racconti di Federico Lotito, ottima occasione per riflettere sulla parola scritta che si nutre di realtà.Quella realtà vera, ma anche presunta o quella solo immaginata, quella possibile, beffarda e spesso ignorata, quella che accade e potrebbe, allo stesso tempo, non accadere, quella che senza la lente d'ingrandimento del nostro autore non ci sarebbe giunta con quella stessa forza, con quello stesso impeto.Ottima occasione anche per cercare insieme allo scrittore la strada della lettura, il luogo da cui nasce il bisogno di scrittura e il suo valore inarrestabile oggi.Ecco gli appuntamenti della Rassegna:lunedì 24 aprile 2023Incontriamo LA PUNTEGGIATURA NON È IL MIO FORTE di Federico Lotitomartedì 02 maggio 2023Incontriamo UNA SCELTA NECESSARIA di Dominique Jean Paul Staniscilunedì 08 maggio 2023Incontriamo TUTTE LE MIE DONNE (O QUASI) di Alberto Tarantinilunedì 15 maggio 2023TALENTO DA POETAmercoledì 24 maggio 2023Incontriamo MARIA-MARIA di Germán Rojas (Cile)lunedì 29 maggio 2023Incontriamo la POESIA con Angela De Leo e Gjeke Marinaj (USA)Inizio ore 19:00OPENVia Castel del Monte 139, Corato