"Cannabis, falsi miti da sfatare, vere opportunità da sfruttare": oggi ad Open conferenza sul tema

Cannabis, falsi miti da sfatare, vere opportunità da sfruttare: dalle cure alla bonifica ambientale.Se ne parla questo venerdì all'Open insieme ad esperti del comparto fitoterapico e agroindustriale.Un momento necessario di approfondimento e chiarezza su una delle piante da sempre più discusse ovvero la cannabis. Che cosa c'è da sapere? Quali i rischi legati al suo utilizzo e quali le opportunità relative a più settori legate alla cannabis?Se, come attestato da una vastissima letteratura scientifica, questa pianta è capace di apportare un rilevante contributo al benessere e alle salute delle persone, come mai c'è ancora tanta riluttanza nei suoi confronti?Se ne discuterà oggi alle 18:30 nell'area conferenze dell'Open in Via Castel del Monte 139 a Corato.Ad aprire la conferenza, il Dott. Joseph Cannillo, biologo, docente di naturopatia e nutrigenomica, consulente per istituti di ricerca e aziende attive in campo internazionale nel settore della cannabis medicale, tra i maggiori esperti e studiosi in Italia di fitoterapia, sistema endocannabinoide umano e medicina integrata.A seguire gli interventi del Dr. Mattia Cusani, Segretario di Canapa Sativa ltalia, associazione nazionale che unisce tutti gli operatori del settore della canapa, dal mondo agricolo alla trasformazione fino alla consulenza e alla distribuzione su tutto il territorio nazionale.Conclude i lavori il Dr. Vito Cannillo, Amministratore di Forza Vitale Italia Srl, PriMa Srl e Suntiva Europa, realtà imprenditoriali del settore del benessere olistico e integrato, attive sul fronte della regolamentazione degli usi terapeutici della cannabis.Un appuntamento dedicato a giovani e adulti che porterà sicuramente un contributo in più su tematiche troppo spesso vittime di tabù e preconcetti a livello sociale, culturale e normativo.