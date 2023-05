Open, si parla di pianeta Terra con Ivana Ventola nella conferenza "Ma il Pianeta che tipo è?"

Ivana Ventola, una giovane dottoranda in geofisica applicata con una grande passione per le peculiarità del nostro pianeta, terrà una conferenza dal titolo "Ma il Pianeta che tipo è?" venerdì 5 maggio alle 19:30 presso l'Open in Via Castel del Monte 139.Ivana è già nota per il suo talk al TedX Bisceglie nel 2022, dove ha parlato delle analogie tra gli umani e la Terra, e per aver vinto il contest regionale "FameLab - Comunicare la scienza". La sua conferenza si propone di fornire tante curiosità sulla Terra e di rispondere a molte delle domande che spesso ci poniamo su di essa.L'evento è in collaborazione con Andromeda APS e Forum dei Giovani Corato ed è aperto a tutti coloro che sono interessati a scoprire di più sul nostro pianeta. Ivana guiderà il pubblico in un viaggio affascinante alla scoperta delle caratteristiche della Terra, attraverso spiegazioni chiare e interessanti.