Korcomics 2025
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Eventi

Korcomics, torna per la quarta edizione il festival del fumetto di Corato

Il 20 e 21 giugno apputnamento al Parco Comunale di Corato

Corato - giovedì 11 giugno 2026 10.37 Comunicato Stampa
Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Il 20 e 21 giugno 2026 torna, presso il Parco Comunale di Corato, il Korcomics – Festival del Fumetto e del Gioco. Organizzato dall'Associazione Video Italia Puglia, sostenuto dal Comune di Corato – Assessorato alle Politiche Giovanili e dalla Regione Puglia nell'ambito del POC Puglia 2021-2027, l'evento si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del territorio, capace di unire generazioni diverse nel segno della creatività, dell'intrattenimento e della cultura pop.

Tra gli ospiti previsti nell'edizione 2026 figura il celebre doppiatore e attore Francesco Pannofino, tra i nomi più autorevoli del doppiaggio italiano, noto per aver dato voce a numerosi protagonisti del cinema internazionale e della televisione; il maestro del ridoppiaggio Fabio Celenza, diventato un autentico fenomeno del web grazie alle sue irresistibili reinterpretazioni satiriche di interviste e contenuti televisivi; il content creator e divulgatore Pietro Morello, apprezzato per il suo impegno sociale e per i progetti che uniscono musica, inclusione e sensibilizzazione.

Dal mondo del web, alcuni tra i creator più seguiti del panorama italiano: Moonryde, streamer e content creator tra le figure più influenti della scena gaming nazionale; Marco e Ciccio Merrino, amatissimi per i loro contenuti ironici e di intrattenimento; LaVaLend, creator seguitissima per i suoi video tra comicità, lifestyle e cultura pop; Kasumi, volto molto apprezzato nel panorama cosplay e del content creation; Eleonora Olivieri, tra le creator emergenti più seguite dalle nuove generazioni. Sarà presente anche il doppiatore Renato Novara, voce italiana di alcuni dei personaggi più amati dell'animazione giapponese, tra cui Monkey D. Luffy di One Piece.

Grande spazio sarà dedicato al fumetto, all'illustrazione e all'editoria, grazie alla presenza di artisti affermati come Quasirosso, Wallie e Il Baffo. Anche quest'anno non mancherà l'Artist Alley che accoglierà giovani artisti ed illustratori del territorio. Importante novità di questa edizione sarà il concorso di fumetto, pensato per dare spazio alla creatività dei fumettisti e valorizzare nuovi talenti. Il primo premio sarà offerto dal main sponsor Caseificio Maldera.

Appuntamento immancabile del Festival sarà la tradizionale gara cosplay che vedrà come giudice principale Taryn (cosplayer di fama internazionale) e alla conduzione Gabriella Orefice, in arte Mogu.

Dopo il successo della scorsa edizione, riconfermato anche il FantaKor: i visitatori potranno giocare creando la propria squadra con gli ospiti preferiti e accumulando punti durante l'evento.

«Siamo estremamente orgogliosi del percorso che Korcomics ha compiuto in questi anni», dichiara la direttrice artistica Mary Claretta Rubini. «Quella del 2026 sarà un'edizione speciale, costruita con passione e attenzione per offrire al pubblico un'esperienza ancora più completa. Abbiamo riunito ospiti provenienti da mondi diversi – fumetto, doppiaggio, web e spettacolo – perché crediamo che la cultura pop sia, prima di tutto, un luogo di incontro, partecipazione e condivisione».
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