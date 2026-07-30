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Vita di Città

100x100 Maturi, tutte le foto dell'edizione 2026

Rivivi i momenti più significativi della terza edizione dell'evento promosso da InnovaNews al Gran Shopping Molfetta

Corato - giovedì 30 luglio 2026 11.15
Sorrisi, emozioni, abbracci e tanti traguardi da ricordare. È online la gallery fotografica completa di 100x100 Maturi 2026, la manifestazione promossa da InnovaNews che ha celebrato i 260 diplomati con il massimo dei voti provenienti dagli istituti superiori di Bisceglie, Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi.

Le immagini raccontano i momenti più significativi della serata: la cerimonia di premiazione, le testimonianze che hanno emozionato il pubblico, l'intervento del divulgatore Adrian Fartade, la partecipazione delle istituzioni, dei partner e delle realtà formative, oltre ai tanti scatti che hanno immortalato la gioia dei ragazzi insieme a familiari, docenti e amici.

Un racconto per immagini che testimonia il successo di un'iniziativa ormai diventata un punto di riferimento per la valorizzazione del merito scolastico e per l'orientamento dei giovani del territorio.

Di seguito la gallery fotografica completa dell'evento.
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