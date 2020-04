L'alcol di contrabbando sequestrato diventa materia per la produzione di gel igienizzanti

Nel 2017, i finanzieri della Compagnia di Monopoli riuscirono a bloccare e sequestrare una partita di 4.700 litri di alcol di contrabbando che sarebbe stato immesso nel territorio barese.Oggi quell'alcol servirà per confezionare gel igienizzanti, per far fronte alla situazione di emergenza sulla diffusione del nuovo coronavirus.Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Bari, infatti, ha destinato quella partita di alcol di contrabbando allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di FirenzeLe Fiamme Gialle, dopo essersi messo in contatto con l'istituto che ha verificato la possibilità di utilizzare la merce per la produzione di disinfettante, hanno proceduto ad interessare la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e la competente Direzione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che hanno immediatamente concesso il loro nulla osta affinché l'operazione si potesse perfezionare.Quindi, un vettore specializzato inviato dal citato Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare ha ritirato presso la Compagnia di Monopoli la partita di alcool che sarà, a stretto giro, utilizzata per la produzione di gel disinfettanti, a "costo zero" per lo Stato, a beneficio della collettività.Una attività che testimonia l'importanza della sinergia e della fattiva collaborazione tra i vari attori istituzionali soprattutto in questo momento di particolare emergenza sanitaria e finanziaria, in cui occorre porre in essere ogni utile iniziativa affinché il nostro Paese - come sempre è avvenuto - possa velocemente "rialzarsi" e ripartire in una cornice di solidarietà economica e sociale.