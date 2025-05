L’Archeoclub d’Italia APSS di Corato celebra l’antico esodo dei coratini verso Grenoble

Un evento che celebra il legame tra Corato e Grenoble,città nella quale i coratini sono la comunità straniera più numerosa da quasi un secolo.Rapporto suggellato dal patto ufficiale di gemellaggio, stipulato nel 2002tra i due Comuni,che si apprestano a rafforzarlocon la mostra "Ciao Italia".Grenoble l'ha inserita nell'ambito della commemorazione della "Liberazione della città e promozione di una cultura di pace in Europa – Gli italiani che hanno fatto la Francia".Corato ospita la versione tradotta in lingua italiana grazie all'impegno della sede locale Archeoclub d'Italia APS padre Emilio D'Angelo e della socia Marina Labartino,in costante dialogo con autorevoli rappresentanti di istituzioni pubbliche e private, grenobline e pugliesi, in qualità di coordinatrice."L'allestimento – spiega la dott.ssa Labartino - consta di diciannove pannelli che ripercorrono l'importante fenomeno migratorio italiano dal Risorgimento al 1960.Tre sono dedicati esclusivamente a Corato e raccontano le vicissitudini dei nostri talentuosi concittadini che hanno contribuito alla costruzione dello Stato francese moderno, allo sviluppo economico e sociale di Grenoble e partecipato alla Resistenza".La mostra rientra nella rassegna deiprestigiosi eventi del "PrimaveraFest – Il Borgo che fiorisce", organizzato dal Comune di Corato in collaborazione con il GAL Castel del Monte e sarà inaugurata al termine della conferenza "Intrecciando Radici: memorie e prospettive", lunedì 19 maggio, ore 18,00 presso la sala Convegni "De Palo" sita al secondo piano della biblioteca storica "M.R.Imbriani" in Largo Plebiscito 29.Oltre al sindaco di Corato, Corrado De Benedittis e al vicesindaco Beniamino Marcone, interverranno illustri relatori esteri e pugliesi, tra cui: Corinne Pinchon responsabile monitoraggio dei gemellaggi europei del Comune di Grenoble, Kelly Lombardi Varesano responsabile logistica e organizzazione eventi Comune di Grenoble, Biagio Salvemini del CRIAT Bari, Aldo Patruno direttore generale Dipartimento turismo Regione Puglia, Claudio Amorese presidente AIC, Giovanni Capurso dell'ANPI Corato e il genealogista James Smith.Allestita nei locali al primo piano della citata Biblioteca, la mostra "Ciao Italia" resterà aperta al pubblico fino a domenica 25 maggio, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 18,00 alle 20,00, e sarà arricchita da un panorama di immagini storiche tratte dall'archivio del Centro Italo Venezuelano di Corato, dall'esposizione di oggetti legati ad antichi mestieri e tradizioni a cura del Centro Anziani Ermes - cooperativa EOS di Corato e dalle declamazioni di poesie in vernacolo del poeta coratino Sabino Zaza.L'ingresso è libero. Su prenotazione: visite guidate, dedicate agli istituti scolastici comprensivi, a cura di Marina Labartino.Un percorso che si è avvalso della preziosa collaborazione dell'Associazione Atelier Genealogique di Marsiglia che mira a scrivere la storia dell'emigrazione coratina, del CRIAT di Bari, centro di ricerca universitario interessato a creare una banca dati internazionale sull'emigrazione pugliese, e dell'ANPI Corato "Maria Diaferia" che promuove la conoscenza delle vicende e dei valori della Resistenza."Occasione propizia- afferma Michele Iacovelli, presidente della Sede Locale dell'Archeoclub d'Italia APS - per consentire a scolaresche e visitatori, stanziali e dei paesi limitrofi, di comprendere luci e ombre del fenomeno migratorio italiano e coratino, ma anche utile a riflettere sulle aspettative di lavoro delle nuove generazioni e a riallacciare legami familiari dimenticati o smarriti nel tempo".