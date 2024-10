L’associazione Salute e Benessere presenta “Cammina in sicurezza, respira in equilibrio e vivi felice”

Partenza dei progetti per l'edizione 2024/2025 dell'Associazione Salute e sicurezza ODV: "Cammina in sicurezza, respira in equilibrio e vivi felice!"Si celebra l'avvio dell' edizione 2024/2025 dei progetti sulla prevenzione capitanati dall'Associazione Salute e Sicurezza o.d.v. grazie alla collaborazione dell'azienda Corgom - Wellness Evolution nella figura della famiglia Scaringella, da anni partner storico dell' Associazione che crede nel concetto di prevenzione e salute a tutela del benessere cittadino e soprattutto dei giovani, pilastri del futuro.In questi giorni i soci, professionisti e collaboratori dell' Associazione saranno nelle scuole per la presentazione di due progetti: "Dai equilibrio al tuo respiro" rivolto ai ragazzi degli Istituti superiori di Corato e Ruvo, progetto rivolto alla prevenzione delle malattie respiratorie e "I primi passi in sicurezza", rivolto ai più piccini, bimbi delle classi seconde delle scuole primarie di Corato, progetto mirato allo studio del piede e analisi del cammino.Grazie ancora a tutti coloro che credono che " la salute è il primo dovere del cittadino "