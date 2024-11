Cura delle ossa e patologie osteoarticolari, incontro a Corato

Un incontro anche a Corato per parlare di cura delle ossa e patologie osteoarticolari: il Centro Servizi per le Famiglie in collaborazione con i Comuni di Ruvo di Puglia, Corato e Terlizzi, ha infatti lanciato un'importante iniziativa dedicata alla salute. In ciclo di incontri gratuiti sulle patologie osteoarticolari, condotti dalla dottoressa Giulia Papagni, medico fisiatra, avrà luogo nelle tre città a cominciare proprio da Corato.Gli eventi hanno lo scopo di approfondire tematiche legate alla prevenzione e alla gestione di problematiche che interessano l'apparato muscolo-scheletrico: saranno tre gli appuntamenti in diverse città, con la finalità di coinvolgere al meglio la comunità. Il primo incontro domani 22 novembre a Corato, in via Talete 2, a partire dalle ore 17.30. Il 27 novembre sarà la volta dell'appuntamento di Terlizzi. Infine ci sarà l'incontro di Ruvo di Puglia, in programma il 6 dicembre. Nel corso degli incontri gli interessati potranno ricevere informazioni utili su come prevenire e affrontare dolori e limitazioni fisiche spesso legati all'età, oppure a uno stile di vita poco salutare: la dottoressa Papagni guiderà i partecipanti in un percorso educativo, offrendo consigli pratici e rispondendo alle domande più comuni. L'iniziativa gratuita e aperta a tutti ha l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della fisiatria e di promuovere la salute come bene collettivo: il progetto è sostenuto dalle cooperative sociali Shalom, Rivivere Insieme e Koinos, che operano da anni sul territorio per garantire servizi di qualità alla comunità.Per partecipare o per ottenere maggiori informazioni, è possibile contattare il Centro Servizi Famiglie al numero 353 3614632 o scrivere a centrofamiglieambito@libero.it.