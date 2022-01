L'azienda coratina Corgom su Rai2 per il programma “Kalipè – A passo d’uomo”

Nella prossima puntata della trasmissione di divulgazione scientifica "Kalipè – a passo d'uomo", in onda domani sera in prima serata alle 21.20 su Rai2, ci sarà anche un'azienda di Corato. Sotto i riflettori delle telecamere Rai verranno illustrate le attività della, azienda di ricostruzione e vendita pneumatici, specializzata nella raccolta, recupero e riciclaggio degli pneumatici fuori uso (PFU).Ideato e condotto da, il programma ha fatto tappa nell'operosa realtà coratina per raccontare il ciclo dei materiali, dal recupero al riciclo fino al riuso in un meccanismo disempre più "green".Corgom di recente ha partecipato ad un'importante opera di bonifica territoriale: l'iniziativa denominataè stata realizzata in collaborazione con l'Esercito e l'Airf Puglia, con l'obiettivo di liberare il parco dagli pneumatici fuori uso e abbandonati.L'imprenditoria sposa così le tematiche della salvaguardia ambientale e della custodia del territorio, ed è proprio ciò che verrà messo in evidenza durante l'approfondimento che sarà in onda domani sera - mercoledì 19 gennaio 2022 - su Rai2.