L'IISS “Oriani-Tandoi” sul gradino più alto del Rally Transalpino di Matematica

Il Rally Matematico Transalpino (RMT) è un evento che coinvolge classi dalla terza primaria al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di risolvere problemi di matematica. Si svolge in diversi Paesi, tra cui Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Svizzera.L'organizzazione responsabile del RMT è l' "Associazione Rally Matematico Transalpino" (ARMT). Secondo il suo statuto, l'ARMT si impegna a promuovere la risoluzione di problemi di matematica "non standard" attraverso il lavoro di gruppo.Inoltre, l'associazione contribuisce alla formazione degli insegnanti e alla ricerca didattica della matematica attraverso l'analisi dei dati raccolti durante il processo di risoluzione dei problemi.Come da tradizione, anche quest'anno l'ISS "A. Oriani – L. Tandoi" ha partecipato alla finale della trentesima edizione del transalpino, raggiungendo lusinghieri risultati.A superare le due manche iniziali e ad arrivare in finale sono state le classi IVB e VB (ginnasio) dell'indirizzo scientifico del Liceo "Oriani" e le classi IH e IIB dell'Istituto Professionale "Tandoi".L'ultima prova si è svolta presso l'IPSIA "Archimede" di Barletta, in data 24 maggio '23.Gli alunni degli istituti superiori coratini sono partiti alla volta di Barletta nel primo pomeriggio, accompagnati dalle prof. Di Gennaro, Diaferia, Rosito, Cantatore, Leo, raggiungendo la sede dell'IPSIA per potersi mettere alla prova con grande spirito di collaborazione, e per confrontarsi con i propri avversari.Le classi IVB e VB rientravano rispettivamente nella categoria 9 e 10, nel novero degli istituti tecnici e dei licei.Le classi IH e IIB invece, inserite sempre, rispettivamente, nelle categorie 9 e 10, erano collocate nell'ordine degli istituti professionali.Trascorsi i 50 minuti, tempo di durata della prova, effettuata la correzione dei quesiti, nel tardo pomeriggio sono state annunciate le classifiche della gara.Il primo premio è stato vinto da ambedue le classi del liceo Oriani, IVB e VB, che a stento sono riuscite a trattenere l'entusiasmo; le classi dell'istituto Tandoi invece, hanno riportato a casa il secondo premio dal tavolo della premiazione.Ancora una volta, l'ISS "Oriani-Tandoi" dimostra che la preparazione fornita ai suoi alunni spazia in qualsiasi disciplina, toccando in questo caso la matematica che viene trattata con altissima serietà e professionalità da parte dei docenti.Sono proprio queste le caratteristiche che permettono all'Oriani-Tandoi di offrire ai propri studenti una delle preparazioni migliori che si possano desiderare, e che rendono l'offerta formativa proposta da questo istituto – tra progetti, PON, concorsi, eventi – tra le più ricche e articolate del territorio.