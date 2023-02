Palo in bilico su Via San Magno: c'è pericolo per i cittadini?

Nella nostra città, lo sappiamo, tante sono le piccole grandi modifiche che andrebbero apportate, per il benessere dei cittadini. Dalle varie buche, alle fontane, dalla segnaletica verticale ed orizzontale, fino alle luminarie, Corato necessita di un ampio restyling per stare al passo con i tempi e non rischiare di cadere a pezzi.Assieme a tanti problemi arci-noti però, ce ne sono altri ugualmente importanti, un po' meno "famosi". È il caso di un palo dell'illuminazione che costeggia Via San Magno, che ormai da un paio d'anni è piegato su se stesso e a rischio caduta.Certamente l'inclinazione del palo stesso esclude che quest'ultimo possa cadere in strada, ma comunque resta un pericolo per i centinaia di veicoli che ogni giorno transitano da lì.L'articolo, scritto su segnalazione di un nostro concittadino, speriamo abbia il potere di sistemare le cose. O quantomeno accelerare le operazioni di bonifica.