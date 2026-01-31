La Confraternita dell’Immacolata rinnova il Direttivo

La Confraternita dell'Immacolata ha ufficializzato il rinnovo delle cariche per il nuovo mandato, segnando un momento destinato a lasciare un'impronta profonda nella sua storia.Per la prima volta, infatti, il direttivo accoglie la presenza femminile in ruoli apicali, aprendo una fase di rinnovamento e inclusione senza precedenti.Alla guida dell'antica istituzione è stato confermato Egidio Graziano Tarricone nel ruolo di Priore, affiancato dalla Vice Priore Riccardina Latti, prima donna a ricoprire questa prestigiosa carica.Un passaggio simbolico e sostanziale, che testimonia la volontà della Confraternita di valorizzare competenze e sensibilità nuove.Il nuovo direttivo della Confraternita dell'Immacolata risulta così composto:- Priore: Egidio Graziano Tarricone- Vice Priore: Riccardina Latti- Cassiere ordinario: Giuseppe Suriano- Cassiere speciale: Alessandra Apollini- Segretario: Marisa Bruno- Mastro: Daniele CavuotoL'ingresso di Riccardina Latti, Alessandra Apollini e Marisa Bruno rappresenta un cambiamento epocale: nessuna confraternita del territorio aveva mai avuto donne nel proprio organo direttivo.Una scelta che arricchisce la vita comunitaria e apre la strada a una partecipazione più ampia e rappresentativa.Il Priore Tarricone ha espresso soddisfazione per il clima di collaborazione che ha accompagnato il rinnovo, sottolineando come la presenza femminile porti nuove energie, competenze e visioni capaci di rafforzare la missione spirituale e sociale della Confraternita dell'Immacolata.Il nuovo direttivo è già al lavoro per programmare le attività dell'anno, con l'obiettivo di custodire le tradizioni, promuovere iniziative di solidarietà e rafforzare il legame con i confratelli e la comunità.