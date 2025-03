Notes passionis un omaggio musicale ai riti del Venerdì Santo

In prossimità della Settimana Santa, la Confraternita San Giuseppe presenta, per il secondo anno consecutivo, un concerto dedicato alle composizioni musicali che accompagnano le processioni del Venerdì Santo dal titolo "Notes passionis - antiche e nuove melodie del Venerdì Santo coratino" che si svolgerà sabato 29 marzo alle ore 19:30 presso la Chiesa collegiale Santa Maria Maggiore (Chiesa Matrice).Durante la serata, i musicisti della banda città di Corato "Raffaele Miglietta" diretti dal Maestro Gennaro Sibilano accompagneranno il pubblico in un emozionante percorso musicale tra antiche e nuove melodie del Venerdì Santo coratino.La particolarità che renderà il concerto un evento unico sarà l'esecuzione, per la prima volta, di tre nuove marce dedicate composte nei mesi scorsi dal M° Gennaro Sibilano a seguito dell'invito formulatogli in tal senso dalla Confraternita San Giuseppe in persona del Priore in carica, Benedetto Antonio Calvi. L'esimio compositore, così, ha colto l'occasione per dare seguito a un progetto iniziato lo scorso anno con la composizione delle prime due marce dedicate: "Venerdì Santo a Corato" e "A Gesù morto".Per la prima volta, dunque, sarà possibile ascoltare "A Kefa" dedicata al simulacro seicentesco di San Pietro; "A Gesù e il Cireneo" dedicata all'altra statua seicentesca di Gesù caricato della croce; "Al Calvario" dedicata alla statua di Gesù crocifisso. Il concerto sarà completato da "Jone" del M° Petrella che è la marcia che accompagna il rientro in chiesa del simulacro dell'Addolorata, da "Mesto ricordo" di Luigi Ingo e "SS.mo Cristo alla colonna" di Giuseppe Bellisario.Il programma sarà ulteriormente arricchito dalla recita di alcune poesie in rime sulle processioni del Venerdì Santo da parte del poeta vernacolare coratino Gerardo Strippoli.Al termine delle esecuzioni, infine, il M° Sibilano consegnerà nelle mani del Priore della Confraternita San Giuseppe le tre nuove partiture che saranno custodite nell'archivio del sodalizio.L'appuntamento, dunque, è da segnare in agenda: sabato 29 marzo alle ore 19:30 Corato si trasformerà, per una sera, in uno scenario di intensa suggestione e cultura, dove la musica e la tradizione faranno da ponte tra il passato e il presente, strizzando l'occhio al futuro grazie alle tre nuove opere musicali che, da quest'anno, entreranno a far parte del repertorio bandistico delle processioni penitenziali del Venerdì Santo coratino.