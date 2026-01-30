Rinnovo delle cariche nelle confraternite di Corato  

Le confraternite di Corato hanno ufficializzato il rinnovo delle proprie cariche interne, confermando una stagione di impegno comunitario che attraversa storia, fede e servizio.Le nomine riguardano tutte le principali realtà confraternali cittadine, con alcune conferme, nuovi ingressi e incarichi ancora da completare.Confraternita di San Giuseppe- Priore: Sandro Zucaro- Vice Priore: Giuseppe Zitoli- Cassiere ordinario: Giuseppe Di Gioia- Cassiere speciale: Sabino Fusaro- Segretario: Vito PisicchioArciconfraternita Santa Maria Greca- Priore: Pasquale Nocca- Vice Priore: Donato Capogna- Cassiere ordinario: Giovanni Campanile- Cassiere speciale: Mauro Olivieri- Segretario: Vitantonio CascaranoConfraternita del SS.mo Rosario- Priore: Giuseppe Altamura- Vice Priore: Antonio Mastrodonato- Cassiere ordinario: Salvatore Tarricone- Cassiere speciale: Carlo Quatela- Segretario: Felice BucciConfraternita del SS.mo Sacramento- Priore: Giovanni Riganti- Vice Priore: Giuseppe D'Introno- Cassiere ordinario: Vincenzo Como- Cassiere speciale: Potito Sciscioli- Segretario: Pasquale D'IntronoConfraternita del Purgatorio- Priore: Tommaso Loiodice- Vice Priore: Francesco Tempesta- Cassiere ordinario: Cataldo Loiodice- Cassiere speciale: Giuseppe Loiodice- Segretario: Natalino PetroneConfraternita Maria SS.ma del CarmineIn fase di completamento le nomine:- Priore: Luigi PetroneIl rinnovo degli organi direttivi rappresenta un momento significativo per la vita confraternale cittadina: un passaggio che intreccia responsabilità amministrativa, cura delle tradizioni e volontà di custodire un patrimonio spirituale e culturale che continua a essere punto di riferimento per la comunità.