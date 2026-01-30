Religione
Rinnovo delle cariche nelle confraternite di Corato
Confermati i nuovi organi direttivi: tra continuità, tradizione e responsabilità condivisa
Corato - venerdì 30 gennaio 2026 6.15
Le confraternite di Corato hanno ufficializzato il rinnovo delle proprie cariche interne, confermando una stagione di impegno comunitario che attraversa storia, fede e servizio.
Le nomine riguardano tutte le principali realtà confraternali cittadine, con alcune conferme, nuovi ingressi e incarichi ancora da completare.
Confraternita di San Giuseppe
- Priore: Sandro Zucaro
- Vice Priore: Giuseppe Zitoli
- Cassiere ordinario: Giuseppe Di Gioia
- Cassiere speciale: Sabino Fusaro
- Segretario: Vito Pisicchio
Arciconfraternita Santa Maria Greca
- Priore: Pasquale Nocca
- Vice Priore: Donato Capogna
- Cassiere ordinario: Giovanni Campanile
- Cassiere speciale: Mauro Olivieri
- Segretario: Vitantonio Cascarano
Confraternita del SS.mo Rosario
- Priore: Giuseppe Altamura
- Vice Priore: Antonio Mastrodonato
- Cassiere ordinario: Salvatore Tarricone
- Cassiere speciale: Carlo Quatela
- Segretario: Felice Bucci
Confraternita del SS.mo Sacramento
- Priore: Giovanni Riganti
- Vice Priore: Giuseppe D'Introno
- Cassiere ordinario: Vincenzo Como
- Cassiere speciale: Potito Sciscioli
- Segretario: Pasquale D'Introno
Confraternita del Purgatorio
- Priore: Tommaso Loiodice
- Vice Priore: Francesco Tempesta
- Cassiere ordinario: Cataldo Loiodice
- Cassiere speciale: Giuseppe Loiodice
- Segretario: Natalino Petrone
Confraternita Maria SS.ma del Carmine
In fase di completamento le nomine:
- Priore: Luigi Petrone
Il rinnovo degli organi direttivi rappresenta un momento significativo per la vita confraternale cittadina: un passaggio che intreccia responsabilità amministrativa, cura delle tradizioni e volontà di custodire un patrimonio spirituale e culturale che continua a essere punto di riferimento per la comunità.
