Confraternita San Giuseppe
Confraternita San Giuseppe
Religione

Rinnovo delle cariche nelle confraternite di Corato  

Confermati i nuovi organi direttivi: tra continuità, tradizione e responsabilità condivisa

Corato - venerdì 30 gennaio 2026 6.15
Le confraternite di Corato hanno ufficializzato il rinnovo delle proprie cariche interne, confermando una stagione di impegno comunitario che attraversa storia, fede e servizio.

Le nomine riguardano tutte le principali realtà confraternali cittadine, con alcune conferme, nuovi ingressi e incarichi ancora da completare.

Confraternita di San Giuseppe
- Priore: Sandro Zucaro
- Vice Priore: Giuseppe Zitoli
- Cassiere ordinario: Giuseppe Di Gioia
- Cassiere speciale: Sabino Fusaro
- Segretario: Vito Pisicchio

Arciconfraternita Santa Maria Greca
- Priore: Pasquale Nocca
- Vice Priore: Donato Capogna
- Cassiere ordinario: Giovanni Campanile
- Cassiere speciale: Mauro Olivieri
- Segretario: Vitantonio Cascarano

Confraternita del SS.mo Rosario
- Priore: Giuseppe Altamura
- Vice Priore: Antonio Mastrodonato
- Cassiere ordinario: Salvatore Tarricone
- Cassiere speciale: Carlo Quatela
- Segretario: Felice Bucci

Confraternita del SS.mo Sacramento
- Priore: Giovanni Riganti
- Vice Priore: Giuseppe D'Introno
- Cassiere ordinario: Vincenzo Como
- Cassiere speciale: Potito Sciscioli
- Segretario: Pasquale D'Introno

Confraternita del Purgatorio
- Priore: Tommaso Loiodice
- Vice Priore: Francesco Tempesta
- Cassiere ordinario: Cataldo Loiodice
- Cassiere speciale: Giuseppe Loiodice
- Segretario: Natalino Petrone

Confraternita Maria SS.ma del Carmine
In fase di completamento le nomine:
- Priore: Luigi Petrone

Il rinnovo degli organi direttivi rappresenta un momento significativo per la vita confraternale cittadina: un passaggio che intreccia responsabilità amministrativa, cura delle tradizioni e volontà di custodire un patrimonio spirituale e culturale che continua a essere punto di riferimento per la comunità.
  • Confraternita
Gli studenti dell'Istituto professionale "Tandoi " protagonisti di "Suoni e Sapori Medievali del Secolo XI "
30 gennaio 2026 Gli studenti dell'Istituto professionale "Tandoi" protagonisti di "Suoni e Sapori Medievali del Secolo XI"
Tentato furto in un’abitazione di campagna: uomo aggredito mentre prova a fermare i ladri
29 gennaio 2026 Tentato furto in un’abitazione di campagna: uomo aggredito mentre prova a fermare i ladri
Altri contenuti a tema
Notes passionis un omaggio musicale ai riti del Venerdì Santo Notes passionis un omaggio musicale ai riti del Venerdì Santo Sabato 29 marzo alle ore 19:30 presso la Chiesa collegiale Santa Maria Maggiore  
Pellegrinaggio nazionale, c’è anche Corato a San Giovanni Rotondo Pellegrinaggio nazionale, c’è anche Corato a San Giovanni Rotondo Nel foggiano due giorni di preghiera in preparazione al Giubileo 2025
Secondo incontro diocesano  delle confraternite Secondo incontro diocesano  delle confraternite Circa seimila consorelle e confratelli della diocesi, tra cui tanti coratini, domani riuniti in Cattedrale a Trani
Primo incontro diocesano delle confraternite: Corato risponde presente Primo incontro diocesano delle confraternite: Corato risponde presente L'incontro si terrà il 21 maggio presso la Chiesa San Giuseppe di Bisceglie
Lunedì a Corato il raduno diocesano delle Confraternite Lunedì a Corato il raduno diocesano delle Confraternite L'appuntamento in piazza Cesare Battisti
Confraternite, domani si votano i nuovi consigli di amministrazione Confraternite, domani si votano i nuovi consigli di amministrazione Seggi aperti dalle 9 alle 20
Le confraternite di Puglia pronte per il X Cammino Regionale Le confraternite di Puglia pronte per il X Cammino Regionale Impegnate anche le confraternite coratine. Si inizia questo pomeriggio nella cattedrale di Trani
Fratelli d’Italia di Corato, domani un incontro pubblico per la tutela del settore agricolo
29 gennaio 2026 Fratelli d’Italia di Corato, domani un incontro pubblico per la tutela del settore agricolo
Corato si maschera: il programma completo del 46° Carnevale Coratino
29 gennaio 2026 Corato si maschera: il programma completo del 46° Carnevale Coratino
Tentato furto d'auto a Corato: sventato dalla Metronotte
29 gennaio 2026 Tentato furto d'auto a Corato: sventato dalla Metronotte
CHEF Stellati all’alberghiero del Tandoi….
29 gennaio 2026 CHEF Stellati all’alberghiero del Tandoi….
“In Gamba”: Verso una mobilità sostenibile a Corato
28 gennaio 2026 “In Gamba”: Verso una mobilità sostenibile a Corato
“Frankenstein - the monster and the myth " in scena al Liceo artistico “Federico II Stupor Mundi”
28 gennaio 2026 “Frankenstein - the monster and the myth" in scena al Liceo artistico “Federico II Stupor Mundi”
Corato protagonista a Evolio Expo 2026
28 gennaio 2026 Corato protagonista a Evolio Expo 2026
Giornata della Memoria, l'ANIMIG di Corato condanna ogni genocidio presente e passato
28 gennaio 2026 Giornata della Memoria, l'ANIMIG di Corato condanna ogni genocidio presente e passato
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.