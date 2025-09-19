Luisa Varesano
La coratina Luisa Varesano a "I Dialoghi di Trani"

La professoressa presenterà il racconto “Un cervello in cerca di un nome”

Corato - venerdì 19 settembre 2025 Comunicato Stampa
Questa mattina, venerdì 19 settembre, alle ore10, alla scuola media "Giustina Rocca" di Trani, i Dialoghi di Trani proporranno un appuntamento dedicato alla conoscenza e alla consapevolezza delle neurodivergenze. Protagonista dell'incontro sarà la coratina Luisa Varesano - ex professoressa del Liceo "Oriani" - che presenterà in anteprima il racconto "Un cervello in cerca di un nome", contenuto nel volume "Il corpo assoluto - Anatomiche Storie", di Maddalena Castegnaro, pubblicato da Les Flaneurs nel 2023.

Il testo, costruito come un viaggio simbolico, dà voce al cervello stesso, che attraversa dubbi e domande alla ricerca della propria identità fino a riconoscersi e accogliersi. Un linguaggio narrativo che, con delicatezza e chiarezza, avvicina anche i più giovani alla complessità del funzionamento cerebrale e alla ricchezza delle differenze neurocognitive.

Accanto all'autrice interverranno Stefania Martino, referente regionale dell'AIFA APS (Associazione Italiana Famiglie ADHD), e Adriana Pastore, medico del Policlinico di Bari e responsabile regionale per l'ADHD e le altre neurodivergenze negli adulti. I loro contributi offriranno un quadro scientifico e pratico su condizioni spesso ancora poco conosciute o sottovalutate, ma che incidono profondamente sulla vita scolastica e sociale di chi ne è interessato.

«Le neuroscienze sono discipline relativamente giovani in Italia – spiega VaresanoSolo nei primi anni Duemila si è iniziato a studiare in maniera sistematica l'ADHD e altre condizioni che riguardano il funzionamento cerebrale, mentre nei Paesi anglosassoni e nel Nord Europa la ricerca è già molto avanzata. Sensibilizzare, informare e dialogare è il primo passo verso un'inclusione autentica».

L'incontro, a ingresso libero, fa parte del programma ufficiale dei Dialoghi di Trani e vuole essere un momento di confronto tra esperti, educatori, famiglie e ragazzi, con l'obiettivo di promuovere una cultura dell'inclusione fondata sulla conoscenza scientifica e sul rispetto delle individualità.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'associazione Insieme per la Vita e con il CSV San Nicola – Centro di Servizio al Volontariato di Bari, offrirà un'occasione di approfondimento rivolta a docenti, famiglie, studenti e a quanti desiderano comprendere meglio un tema oggi sempre più presente nel dibattito educativo e sociale.
